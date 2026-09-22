انتصاب مسئول دبیرخانه شورای توسعه قرآنی شرق فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح سه شنبه در جریان سفر کاری به شهرستان استهبان و با حضور در مرکز فعالیت‌های قرآنی این شهرستان، حکم مسئولیت دبیرخانه شورای توسعه قرآنی شرق استان فارس را به حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شاهسونی اعطا کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در این مراسم با تجلیل از فعالیت‌های قرآنی حجت‌الاسلام شاهسونی و اقدامات وی در مؤسسه فرهنگی قرآنی بیت‌الاحزان حضرت زهرا (س)، بر ظرفیت این مجموعه برای توسعه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد.

تأکید بر توسعه فعالیت‌های قرآنی در شرق فارس

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های قرآنی در مناطق مختلف استان فارس، بر ایجاد بسترهای جدید برای گسترش برنامه‌های قرآنی در شرق استان تأکید کرد.

وی ادامه داد: دبیرخانه شورای توسعه قرآنی شرق فارس باید زمینه هماهنگی و هم‌افزایی میان فعالان و مجموعه‌های قرآنی را فراهم کرده و در مسیر توسعه فعالیت‌های علمی، آموزشی و ترویجی این حوزه نقش‌آفرینی کند.

در این مراسم همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های شهرستان استهبان و مناطق پیرامونی برای تقویت ساختارهای قرآنی و ارتقای سطح دانش و فعالیت‌های قرآنی در جامعه تأکید شد.