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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

۶ انتصاب جدید در فرماندهی انتظامی فارس

۶ انتصاب جدید در فرماندهی انتظامی فارس

شیراز- با حکم فرمانده انتظامی استان فارس، ۶ مسئول جدید در فرماندهی انتظامی فارس و شهرستان شیراز؛ از جمله فرمانده انتظامی شیراز و معاون هماهنگ‌ کننده استان فارس منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان به عنوان معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان فارس و سرهنگ محمد رستمی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان شیراز منصوب شدند.

همچنین سرهنگ داریوش اکبری به عنوان رئیس پلیس راهور استان فارس، سرهنگ اسلام انصاری به عنوان رئیس پلیس راه شمال استان، سرهنگ محمود داوودی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس فرماندهی انتظامی استان و سرهنگ علیرضا ارشادپور به عنوان رئیس امور مالی استان معرفی شدند.

مراسم تکریم و معارفه این انتصابات عصر چهارشنبه با حضور هیئت‌رئیسه فرماندهی انتظامی استان فارس، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، فرماندار شیراز، اعضای شورای تأمین شهرستان شیراز، شهردار شیراز، معاون دادستان شیراز، نمایندگان سپاه و ارتش و جمعی از کارکنان انتظامی برگزار شد.

کد مطلب 6956845

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