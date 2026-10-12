انتصاب رئیس جدید پلیس فتا استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار عزیزاله ملکی در حکمی سرهنگ احسان بهمنی را به عنوان رئیس پلیس فتا این استان منصوب کرد.

همچنین فرمانده انتظامی فارس با اهدای لوح تقدیر، از تلاش‌های سرهنگ عبدالرضا ظهرابی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی به عمل آمد.