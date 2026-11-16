به گزارش خبرنگار مهر، آخرین داده‌های سامانه پایش کیفیت هوای استان البرز در ساعت ۱۶ امروز، دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، از وضعیت بسیار ناسالم هوا در ساوجبلاغ، وضعیت ناسالم در فردیس و شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس در کرج حکایت دارد.

شاخص کیفیت هوا در شهرستان ساوجبلاغ به ۲۹۶ رسیده و این شهرستان در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفته است. شاخص آلودگی هوا در فردیس نیز ۱۵۴ و در وضعیت ناسالم ثبت شده است.

همچنین شاخص کیفیت هوای کرج ۱۲۶ است که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده، شاخص کیفیت هوا در چهارباغ ۲۲ و در وضعیت پاک قرار دارد. این شاخص در طالقان ۶۹ و در نظرآباد ۶۵ ثبت شده که هر دو شهرستان از هوای قابل قبول برخوردارند.

وضعیت کیفیت هوای شهرستان اشتهارد نیز در ساعت اعلام‌شده نامعلوم گزارش شده است.

بر این اساس، از میان هفت شهرستان استان البرز، هوای ساوجبلاغ، فردیس و کرج در وضعیت آلودگی قرار دارد، در حالی که چهارباغ، طالقان و نظرآباد شرایط پاک یا قابل قبول دارند.