به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف عصر دوشنبه در مراسم بدرقه پیرغلامان حسینی استان فارس برای حضور در اجلاس ملی تجلیل از پیرغلامان حسینی در ارومیه، با اشاره به برگزاری این اجلاس گفت: اجلاس پیرغلامان حسینی از رویدادهای مبارک و ارزشمندی است که طی دو تا سه دهه گذشته شکل گرفته و سازمان صداوسیما به برگزاری آن و تکریم مقام خادمان امام حسین(ع) افتخار می‌کند.

وی با بیان اینکه عنوان پیرغلام برای تجلیل از افرادی به کار می‌رود که در مسیر نشر و گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) تلاش می‌کنند، افزود: این افراد در زنده نگه داشتن فرهنگ حسینی و انتقال معارف عاشورا به نسل‌های مختلف نقش مؤثری دارند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس با اشاره به جایگاه امام حسین(ع) در بقای اسلام گفت: بر اساس سخنی منسوب به علامه کاشف‌الغطاء، اگر پیامبر اکرم(ص) ریشه و اساس اسلام را بنیان نهاد، بقای اسلام به برکت قیام و نهضت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

رئوف با اشاره به رویکرد دوره تحول در سازمان صداوسیما بیان کرد: در این دوره، موضوع عدالت در حوزه هویت مورد توجه قرار گرفته و هویت تاریخی و فرهنگ حسینی از مؤلفه‌های مهم هویت جامعه ایرانی به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از حضور و مشارکت مردم در مناسبت‌ها و اجتماعات مذهبی، خاطرنشان کرد: فرهنگ اهل‌بیت(ع) و مکتب سیدالشهدا(ع) از سرمایه‌های ارزشمند جامعه اسلامی است که در زنده نگه داشتن اسلام و تقویت هویت دینی مردم نقش اساسی دارد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مذهبی استان فارس و شهر شیراز گفت: این مراسم بدرقه اقدامی نمادین برای همراهی و مشایعت پیرغلامان حسینی است، اما باید زمینه‌ای برای استمرار ارتباط و همکاری مشترک با این ظرفیت‌ها در طول سال فراهم شود.

رئوف با بیان اینکه استان فارس از پیشینه‌ای دیرینه در برگزاری آیین‌های عزاداری اهل‌بیت(ع) برخوردار است، افزود: هیئت‌های مذهبی شیراز در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور سابقه‌ای طولانی دارند و این استان از دیرباز در پاسداشت شعائر حسینی پیشگام بوده است.

وی با اشاره به پیشینه عزاداری برای حضرت سیدالشهدا(ع) در دوران آل‌بویه و نقش چهره‌های مذهبی شیراز در دوره معاصر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌ها و پیرغلامان برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبیین هرچه بیشتر مکتب عاشورا تأکید کرد.