به گزارش خبرنگار مهر، نمایش موزیکال «اقامتگاه جاناتان مارتین» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی امیررضا سیستانی، از تاریخ ۱۲ مهرماه سال ۱۴۰۵ در تماشاخانه کربن به روی صحنه خواهد رفت.

این اثر نمایشی که در قالب موزیکال تولید شده است، با نگاهی به کشف لایه‌های پنهان حقیقت، مخاطب را به فضایی معمایی و تأمل‌برانگیز دعوت می‌کند.

در «اقامتگاه جاناتان مارتین» تلاش شده تا با بهره‌گیری از موسیقی و حرکت، روایتی متفاوت از رازهای قدیمی که در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شده‌اند، بازآفرینی شود.

‌عوامل و بازیگران این نمایش نویسنده، طراح و کارگردان: امیررضا سیستانی، آهنگساز: کیان شکیبا زاده، تهیه کننده: مجید رحیمی، بازیگران: حامد همایون فر، مهشید شایسته پور، علی نوروزیان، میترا عسکری، ملیحه آیتی، فرزانه شجاعی، ملیکا اتحادی، امیرحسین مالکی، امیر محمد هاجری، نگار عطایی، مریم تقدیسی، کیانا جمشاد، اهورا عبداللهی، علیرضا عابد مسرور خواه، امین رئوف، نگار نخعی، محمدامین رحیمی، آیلار سوختانلو، پویان صفری، ستایش مجیدی، معصومه زاهدی، آرمیتا نیک فرجام، امیرمحمد جلالی، مهدیه سراوانی، زرگل کریمیان، رهام مسگرانی، فاطمه سادات رمضان زاده، بنیامین مسگرانی هستند.

دستیاران کارگردان: علیرضا عابد مسرورخواه، فرزانه نوری، صحرا یوسف آبادی، مدرس آواز: سجاد ستار، طراح حرکت فرم: محمد شایسته پور، معصومه زاهدی، طراح گریم: رویا بهزاد راد، مجری گریم: مریم اسماعیلی، مهلا حلال، طراح لباس: مهری شجاع، مهرزاد مسگرانی، طراح نور: محمود کریمی، فیلمبرداری و تیزر: مهرداد فراهانی، عکاسی و تولید محتوا: نرگس خوشه، منشی صحنه: ستایش مجیدی، مدیر تولید: محمد امین رحیمی، روابط عمومی: محسن رستگار مقدم در این اثر همکاری دارند.

‌نمایش «اقامتگاه جاناتان مارتین» از ۱۲ مهرماه، هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه کربن واقع در وکیل‌آباد ۶۳، بین آزادگان ۴ و ۶ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. مخاطبان می‌توانند جهت تهیه بلیت به سایت gishot.ir مراجعه کرده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۵۴۸۵۳۰۰۵ تماس حاصل نمایند.