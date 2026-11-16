به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) اعلام کرد که پادشاه این کشور فرمانده مشترک ائتلاف سعودی که جنگ در یمن را رهبری می‌کند، برکنار کرده است.

بر اساس این گزارش، سلمان بن عبدالعزیز در فرمانی سلطنتی «فهد بن حمد بن عبدالعزیز السلمان» را از فرماندهی مشترک ائتلاف سعودی در جنگ یمن برکنار و او را به عنوان مشاور وزیر دفاع در امور نظامی منصوب کرد.

شاه سعودی همچنین «فیاض بن حامد رقاد الرویلی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف سعودی منصوب و وزیر دفاع را مأمور انجام این دستورات کرد.

یکی از دلایل اصلی برکناری فرمانده ائتلاف متجاوز سعودی، ناکامی در محقق کردن اهداف تجاوز به یمن از سال ۲۰۱۵ تا کنون و کسب پیروزهای میدانی از سوی ارتش و نیروهای جنبش انصارالله به ویژه در جبهه ساحل غربی و باب المندب بوده است.