به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد: روسیه آماده همکاری اقتصادی سودمند متقابل است و آن را به سیاست گره نمی‌زند. اقتصاد روسیه با وجود فشارهای خارجی همچنان به پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

نخست وزیر روسیه سپس ادامه داد: تغییر مسیر تجارت روسیه به بازارهای آینده‌ دارتر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای همسود، بریکس و سازمان همکاری شانگهای تقریباً تکمیل شده است. روسیه همکاری‌ های تجاری خود را با کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقا گسترش می‌دهد.

میخائیل میشوستین سپس اضافه کرد: سهم کشورهای دوست در تجارت خارجی روسیه همچنان در سطح بالای حدود ۸۵% باقی مانده است.سهم ارزهای ملی در تسویه‌حساب‌ های روسیه با شرکای تجاری در ماه اوت، در بخش صادرات از ۹۱% فراتر رفت و در واردات به حدود ۸۹% رسید. صادرات روسیه در ۸ ماه نخست سال جاری بیش از ۱۴% افزایش یافت و از ۲۳ تریلیون روبل فراتر رفت.