به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حمله پهپادی اوکراین باعث وقوع آتش‌ سوزی در مرکز یک فروشگاه اینترنتی به نام «اوزون» (Ozon) در جنوب روسیه شد.

امروز چهارشنبه، این شرکت و یکی از مقامات منطقه‌ای اعلام کردند که حمله پهپادی اوکراین منجر به وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز لجستیک متعلق به گروه تجارت الکترونیک روسی «اوزون» (Ozon) در جنوب روسیه شده است.

این دومین باری است که تأسیسات «اوزون» در شهر «آدیگیسک» هدف قرار می‌گیرد؛ اقدامی که بخشی از کارزاری گسترده‌ تر محسوب می‌ شود.

در جریان این کارزار، اوکراین از ماه ژوئیه تاکنون انبار بزرگ متعلق به این شرکت و رقیب آن، «وایلدبریز» (Wildberries)، را هدف قرار داده است تا بدین‌وسیله در اقتصاد روسیه اختلال ایجاد کند.