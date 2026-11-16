به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، با تشریح نظر هیئت منصفه درباره پرونده‌های رسیدگی‌شده در روز ۲۵ آبان، اظهار کرد: حسن محمدیان، مدیرمسئول پایگاه خبری دیدارنیوز، و پروانه سلحشوری با اکثریت آرای اعضای هیئت منصفه مجرم شناخته شدند و هیئت منصفه آنان را مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: اتهام این دو نفر نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بوده که موضوع اعلام جرم دادستانی تهران قرار گرفته است. این پرونده در ارتباط با مصاحبه منتشرشده در دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در پایگاه خبری دیدارنیوز مورد رسیدگی قرار گرفت.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ادامه داد: در جلسه امروز همچنین پرونده محمد شرافت، مدیرمسئول پایگاه خبری تارود، و مصطفی شرافت به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب و با شکایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند بررسی شد که هیئت منصفه به اتفاق آرا هر دو متهم را مجرم ندانست.

نصراللهی همچنین درباره پرونده سیدهادی کسایی‌زادگان، مدیرمسئول پایگاه خبری جامعه‌خبر، گفت: این پرونده با شکایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی و به ریاست قاضی کریمی در شعبه اول دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در این پرونده تصریح کرد: هیئت منصفه با اکثریت آرا، کسایی‌زادگان را در اتهامات انتسابی مجرم ندانست.

سخنگوی هیئت منصفه در تشریح موضوع شکایت اظهار کرد: مبنای این پرونده مطلبی است که ۲۳ آبان ۱۴۰۴ در پایگاه خبری جامعه‌خبر با عنوان «افشای فساد؛ قرارداد چند صد میلیاردی رئیس کانون کارشناسان دادگستری مشهد با خودش» منتشر شده است.

به گفته وی، در این مطلب با استناد به موادی از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، موضوع تعارض منافع در قرارداد مورد اشاره مطرح شده و این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته بود که کانون به‌عنوان نهاد ناظر نمی‌تواند با رئیس خود قرارداد منعقد کند.

نصراللهی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده‌های پروانه سلحشوری و حسن محمدیان در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک و پرونده‌های مربوط به محمد شرافت و مصطفی شرافت با حضور اعضای هیئت منصفه و مستشاران به ریاست قاضی تقیان بررسی شده است.

وی تأکید کرد: نظر هیئت منصفه درباره این پرونده‌ها اعلام شده، اما آرای نهایی دادگاه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.