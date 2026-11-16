به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه سلیمانی در جریان برگزاری نخستین دوره بازی‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مسئولیت سرپرستی تیم ملی شطرنج ایران را بر عهده دارد و در این رقابت‌ها به‌عنوان نماینده ورزش استان قم، کاروان شطرنج کشورمان را همراهی می‌کند.

این رویداد ورزشی بین‌المللی با حضور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به میزبانی شهر مسکو در کشور روسیه در حال برگزاری است و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب کاروانی ورزشی در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان خود رفته‌اند.

کاروان ورزشی ایران با عنوان شهید خامنه‌ای و با ترکیبی متشکل از ۶۸ نفر در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرده است که ورزشکاران و عوامل اجرایی کشورمان در ۶ رشته تنیس روی میز، شطرنج، جودو، صخره‌نوردی، ژیمناستیک و شمشیربازی به رقابت با نمایندگان سایر کشورها می‌پردازند.

حضور رئیس هیأت شطرنج استان قم در ترکیب مدیریتی تیم ملی، از جمله ظرفیت‌های ورزش این استان در عرصه رقابت‌های فراملی محسوب می‌شود و مسئولیت همراهی و پشتیبانی اجرایی از ملی‌پوشان شطرنج ایران در این رویداد را بر عهده دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این رقابت‌ها در مسکو تا سوم آذرماه ادامه خواهد داشت.