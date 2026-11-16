به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز دوشنبه تأیید کرد: پوتین ۱۸ نوامبر در نشست تجاری اپک شرکت و در حاشیه این نشست با همتای چینی خود گفتگو خواهد کرد.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه ادامه داد: پوتین و شی جین‌پینگ در نشستی محدود درباره مسائل سیاست خارجی از جمله اوکراین گفتگو خواهند کرد. پوتین در این دیدار، شی جین‌پینگ را در جریان آخرین تماس‌ها با آمریکا قرار خواهد داد.

یوری اوشاکوف افزود: احتمال دیدارهای بیشتر میان پوتین و شی جین‌پینگ علاوه بر مذاکرات و صبحانه کاری وجود دارد. مسائل حوزه انرژی و توسعه هوش مصنوعی در مذاکرات روسیه و چین با حضور هیئت‌ های گسترده بررسی خواهد شد. پوتین در مراسم استقبال از مهمانان اجلاس اپک چند دیدار کوتاه خواهد داشت و توافق هایی نیز در این زمینه حاصل شده است.

اوشاکوف گفت: نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت روسی از جمله گازپروم و نوواتک در نشست تجاری اپک شرکت می‌کنند. هیئت روسیه در نشست اپک پرشمار خواهد بود و سیلوانوف، اورشکین، لاوروف، دمیتریف و میلر نیز در آن حضور خواهند داشت.

وی افزود: مقدمات دیدار میان پوتین و ترامپ در روز ۱۹ نوامبر (پنجشنبه هفته جاری) در حاشیه نشست اپک در حال بررسی است. پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ ۱۹ نوامبر در اقامتگاه رئیس‌جمهور چین دیدار خواهند کرد. دیدار پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ ضروری است و همه با توجه ویژه‌ای آن را دنبال خواهند کرد. این دیدار باید تأثیر زیادی بر تحولات بین‌المللی داشته باشد. پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ قصد دارند در حاشیه اجلاس اپک گفتگویی مفید و پربار داشته باشند. مسکو و واشنگتن در سفر کوشنر و ویتکاف به روسیه، مقدمات دیدار پوتین و ترامپ را بررسی کردند.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه تاکید کرد: دستور کار دیدار پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ و متن بیانیه مشترک در دست بررسی است. روسیه و آمریکا درباره برخی موضوعات دستور کار دیدار پوتین و ترامپ از جمله حل‌وفصل بحران اوکراین توافق کرده‌اند. روسیه ملاحظات خود درباره متن بیانیه مشترک دیدار پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ را به چین ارائه کرده است.