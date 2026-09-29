تأکید فرماندار بروجرد بر نظارت دقیق بر سهمیه آرد و کیفیت نان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتاله ولدی عصر امروز سهشنبه در نشست شورای آرد و نان شهرستان بروجرد که با حضور اعضای کارگروه آرد و نان برگزار شد، اظهار کرد: سهمیه آرد نانواییها باید بهصورت دقیق در سامانه اخذ آرد رصد شود و بر پخت کامل سهمیه اختصاصیافته و عرضه نان باکیفیت به مردم نظارت جدی صورت گیرد.
برخورد جدی با فروش سهمیه آرد دولتی
وی با هشدار به نانواییهای متخلف افزود: با واحدهایی که سهمیه آرد دولتی خود را به فروش میرسانند، برخورد جدی خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، سهمیه آرد واحد متخلف قطع و نسبت به ابطال مجوز فعالیت آن اقدام میشود.
فرماندار بروجرد تصریح کرد: نظارت بر نحوه دریافت و مصرف آرد باید بهگونهای باشد که سهمیه اختصاصیافته به هر واحد صرف پخت نان و تأمین نیاز مردم شود.
افزایش آمادگی نانواییها برای شرایط بحرانی
ولدی همچنین بر ضرورت افزایش آمادگی نانواییها برای فعالیت در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: باید شرایط لازم برای بهرهمندی نانواییها از تسهیلات بانکی بهمنظور خرید موتور برق و تأمین سوخت جایگزین در مواقع قطع برق فراهم شود.
وی از برگزاری مانور قطع برق در سطح شهر برای نانواییها خبر داد و افزود: این مانور با هدف ارزیابی میزان آمادگی نانواییها و شناسایی نقاط ضعف برگزار میشود تا در شرایط بحرانی، فرآیند پخت و توزیع نان در کوتاهترین زمان ممکن از سر گرفته شود.
رصد مستمر فرآیند توزیع آرد و پخت نان
فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر ضرورت نظارت کامل متولیان امر آرد و نان شهرستان خاطرنشان کرد: فرآیند توزیع آرد، میزان پخت و کیفیت نان باید بهصورت مستمر رصد شود تا مردم در همه مناطق شهری از نان کافی و باکیفیت برخوردار باشند.
وی افزود: نظارت دقیق بر عملکرد نانواییها و آمادگی این واحدها برای شرایط اضطراری، از الزامات تأمین پایدار نان در شهرستان است.
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