به گزارش خبرنگار مهر ، رضا جمشیدی سه‌ساری عصر دوشنبه در جلسه مشترک کارگروه آرد و نان و تنظیم بازار شهرستان، با قدردانی از زحمات نانوایان و تلاشگران عرصه تأمین و توزیع نان، اظهار کرد: نان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سفره مردم، از جایگاه ویژه‌ای در امنیت غذایی و سلامت جامعه برخوردار است و ارتقای مستمر کیفیت آن باید در اولویت برنامه‌های نظارتی و اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از آرد باکیفیت و رعایت وزن استاندارد نان افزود: هدف اصلی، فراهم‌کردن زمینه عرضه نانی باکیفیت، سالم و متناسب با انتظار مردم است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های مسئول، تأمین‌کنندگان آرد و نانوایان است.

فرماندار تالش همچنین بر ضرورت تقویت آموزش‌های تخصصی برای فعالان حوزه نانوایی، رعایت کامل اصول بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی تأکید کرد و خواستار توجه جدی به ارتقای مهارت‌ها و بهبود فرآیند تولید نان شد.

جمشیدی سه‌ساری با اشاره به اهمیت استمرار خدمات‌رسانی نانوایی‌ها، بر لزوم مدیریت و هماهنگی در ایام فعالیت، پرهیز از تعطیلی‌های خودسرانه و اطلاع‌رسانی مناسب در صورت بروز مشکلات تأکید کرد و افزود: کارگروه آرد و نان باید با بررسی مستمر عملکرد واحدها، ضمن حمایت از نانوایان قانون‌مدار، با موارد تخلف احتمالی در چارچوب ضوابط و مقررات برخورد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی را از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان دانست و تصریح کرد: نظارت مستمر بر بازار، رصد وضعیت عرضه و قیمت کالاها و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های شهروندان باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار تالش تصریح کرد: آرامش بازار و رضایتمندی مردم با نظارت میدانی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی به‌موقع به مطالبات شهروندان محقق می‌شود و همه دستگاه‌های مسئول باید در این مسیر با احساس مسئولیت و تعامل بیشتر ایفای نقش کنند.

وی در پایان، بر تداوم بازرسی‌ها، شناسایی و رفع موانع موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی اعضای کارگروه در اجرای مصوبات و پیگیری مستمر مطالبات شهروندان شد.