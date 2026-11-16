به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌بین، در جمع خبرنگاران، از آغاز پویش مردمی «نهال امید» با هدف توسعه فضای سبز، ترویج فرهنگ درختکاری و گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام خبر داد و گفت: این پویش در چارچوب قرارگاه مردمی ایران پیروز و با مشارکت سپاه ناحیه جماران، شهرداری منطقه یک و خانواده‌های معظم شهدا آغاز شده است.



وی با اشاره به برگزاری آیین آغاز این پویش در بوستان نفس گلابدره اظهار کرد: در مرحله نخست، ۱۵۰ اصله نهال در بوستان‌های نفس، جبهه و نیلوفر غرس شده و این روند با مشارکت شهروندان و در قالب برنامه‌های مستمر دوشنبه‌های درختکاری تا پایان سال در سایر بوستان‌های منطقه ادامه خواهد داشت.



شهردار منطقه یک تهران با بیان اینکه سهم این منطقه از اجرای پویش نهال امید در سال نخست، کاشت ۱۰ هزار اصله نهال است، افزود: این طرح در مقیاس شهر تهران به مدت سه سال دنبال می‌شود و در نهایت زمینه کاشت یک میلیون اصله نهال را فراهم خواهد کرد.



حق‌بین با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در صیانت از محیط زیست تصریح کرد: توسعه فضای سبز تنها به افزایش تعداد درختان محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، گسترش فرهنگ مشارکت مردمی و ایجاد نشاط و امید در جامعه است.



وی ادامه داد: در این پویش تلاش شده است با نصب پلاک‌های یادبود شهدا در کنار نهال‌های کاشته‌شده، فرهنگ ایثار و شهادت با حفاظت از طبیعت و توسعه فضای سبز پیوند بخورد تا هر نهال به نمادی از یاد و نام شهدا و استمرار مسیر ارزشمند آنان تبدیل شود.



شهردار منطقه یک تهران خاطرنشان کرد: پویش «نهال امید» اقدامی ماندگار برای نسل‌های آینده است و امیدواریم با همراهی خانواده‌های معظم شهدا، گروه‌های مردمی و شهروندان، شاهد گسترش فضای سبز و نهادینه‌شدن فرهنگ درختکاری در شمیران باشیم.