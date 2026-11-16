به گزارش خبرنگار مهر، محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،عصر دوشنبه در سفر به شهرستان سیریک، از مناطق آسیب‌ دیده از جنگ در شهر بندر کوهستک، روستای کرپان و بازارچه ملوانی میشی و همچنین دکل در حال احداث همراه اول در روستای کرپان بازدید کرد.

در جریان این بازدید میدانی، محمدحافظ حکمی به همراه جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، با حضور در شهر بندر کوهستک، روستای کرپان و بازارچه ملوانی میشی، از نزدیک در جریان وضعیت مناطق آسیب‌ دیده، خسارات وارده و مسائل و نیازهای موجود قرار گرفت.

همچنین معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در محل اجرای پروژه احداث دکل همراه اول در روستای کرپان، از روند پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای آن قرار گرفت و مقرر گردید؛ پروژه‌ ای که با هدف توسعه پوشش تلفن همراه و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، نقش مهمی در بهبود دسترسی ساکنان منطقه به خدمات ارتباطی خواهد داشت.

در ادامه این بازدید، وضعیت زیرساخت‌ها و تأسیسات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق آسیب‌ دیده مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات موجود در حوزه ارتباطات و مخابرات شهرستان با هدف شناسایی نیازها، پیگیری مطالبات و تسریع در روند رسیدگی و بازسازی زیرساخت‌ ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این بازدید با همراه یاحد قویدل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان، ترحم مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق کشور، نیک‌ طبع معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سیریک، جهان‌الدینی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، معاونان ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات استان، بخشداران مرکزی و بمانی و مدیر اداره مخابرات شهرستان سیریک انجام شد.

این بازدید در راستای بررسی میدانی شرایط مناطق آسیب‌ دیده، پیگیری روند توسعه زیرساخت‌ های ارتباطی و تقویت خدمات‌ رسانی در شهرستان سیریک صورت گرفت.