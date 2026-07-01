رضا شهیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشستی که با مدیرکل مخابرات منطقه هرمزگان داشته گفت: در نشستی که با مدیرکل مخابرات منطقه هرمزگان برگزار شد، مسائل و مشکلات حوزه مخابرات شهرستان سیریک بررسی شد.

شهیدیان بیان کرد: قرار است ظرف دو هفته آینده مشکل عدم آنتن‌دهی همراه اول در روستای کرپان و شهر بندر گروگ برطرف شود، و این اقدام به منظور بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و تلفن همراه در این مناطق انجام می‌شود و انتظار می‌رود با حل این مشکل، ارتباطات ساکنان این مناطق تسهیل گردد.

وی اضافه کرد: با توجه به دکل همراه اول خریداری شده، حداکثر تا دو هفته دیگر در روستای کرپان، نصب و راه اندازی شود و همچنین بحث عدم آنتن دهی همراه اول در شهر بندرگروگ هم حداکثر در یک هفته آینده بررسی شده و با اقدامات لازم، در اسرع وقت مرتفع می‌شود.

شهیدیان با بیان اینکه پیمانکار انتخاب شده برای اجرای پروژه فیبرنوری شهر بندرگروگ، از هفته آینده فعالیت خود را آغاز می کند، افزود: بحث عدم آنتن دهی تلفن همراه در روستاهای کنارجو، کلاوی، دودر، گدو پایین،مهرگی و ددی در هفته آینده بررسی شده و مشکلات آنها هم مرتفع می‌شود.

فرماندار سیریک اظهار کرد: شرکت مخابرات استان نسبت به توسعه شبکه تلفن ثابت در محله های تومان زره و شهرک کارمندان شهر بندرسیریک قرار شد که ظرف همین دو هفته اقدام نمایند، و انتظار می‌رود با حل این مشکل، ارتباطات ساکنان این مناطق تسهیل شود.