به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی با اشاره به بازدید از دادگاه عمومی ززماهرو، اظهار داشت: مردم نجیب و ولایت‌مدار این خطه، به‌ویژه ایل پرافتخار بختیاری، همواره در صحنه حضور داشته‌اند و در زمینه صلح و سازش نیز شاخص‌های درخشانی از خود به نمایش گذاشته‌اند.

وی با تقدیر از رئیس دادگاه و کارکنان این مجموعه افزود: با تلاش جهادی کارکنان دادگاه عمومی ززماهرو، روند رسیدگی به پرونده‌ها به‌روز است و اطاله دادرسی در این حوزه قضایی وجود ندارد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به آمار بالای اتقان آرا و اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی در این منطقه، عنوان کرد: تنها در آخرین روز رسیدگی‌ها، از مجموع ۶ پرونده مطرح‌شده، پنج پرونده به صلح و سازش منجر شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در حل‌وفصل اختلافات است.

تأمین تجهیزات و پیگیری راه‌اندازی دفتر خدمات قضایی

علی‌محمدی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی این حوزه قضایی، گفت: با وجود بهره‌مندی مردم این بخش از خدمات نظام جمهوری اسلامی، همچنان برخی نارسایی‌ها در زمینه ابزار و تجهیزات اداری وجود دارد که برای تأمین نیازها و رفع این مشکلات دستورات لازم صادر شده است.

وی با تأکید بر پیگیری ویژه موضوع راه‌اندازی و تقویت دفتر خدمات قضایی در ززماهرو، تصریح کرد: هدف این است که مردم برای انجام امور قضایی خود ناچار به طی مسافت‌های طولانی نباشند و امیدواریم این مشکل در آینده نزدیک برطرف شود.

تأکید بر صیانت از اراضی ملی و بیت‌المال

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال، از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرف اراضی در منطقه ززماهرو خبر داد و بر استمرار نظارت‌ها در این حوزه تأکید کرد.