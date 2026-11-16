به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد دو ساله معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: از آبان‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون، در کنار انجام وظایف ذاتی و قانونی، با تأکید استاندار تلاش کردیم برنامه‌هایی مبتنی بر ابتکار و نوآوری تدوین و اجرا کنیم و در برخی حوزه‌ها فراتر از وظایف معمول عمل کنیم.

وی با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی مجموعه استانداری در دو سال گذشته افزود: تمام تلاش مجموعه مدیریت استان کرمان بر این بوده است که با وجود شرایط دشوار، فشار و مشکلات کمتری به مردم تحمیل شود.

کدگذاری ۲ هزار نقطه جمعیتی و توسعه برنامه‌های رویدادمحور

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اقدامات حوزه تقسیمات کشوری گفت: طی دو سال گذشته، ۲ هزار نقطه جمعیتی کدگذاری و بیش از ۵۰ نقطه جمعیتی تعیین تکلیف شده است.

عطاپور، با بیان اینکه رویکرد نوآوری و خلاقیت در برنامه‌های اجتماعی نیز دنبال شده است، افزود: با وجود شرایط دشوار و جنگی، دو رویداد فرهنگی جشنواره «ستاره‌های صحنه» و تئاتر فجر با هدف تقویت نشاط اجتماعی برگزار شدند.

وی جام جهان‌پهلوان تختی را از دیگر رویدادهای ملی مورد پیگیری در استان کرمان برشمرد و ادامه داد: در کرمان به سمت رویدادمحوری حرکت کرده‌ایم و تقویم مناسبت‌های فرهنگی، ورزشی، هنری و مذهبی تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت استان برای میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی تصریح کرد: زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای برگزاری این برنامه‌ها فراهم شده و همراهی ارکان مختلف حاکمیت در استان، زمینه اجرای رویدادهای متعدد را فراهم کرده است.

رصد سرمایه اجتماعی و رشد ۳۵ درصدی تشکل‌های غیردولتی

عطاپور، از تشکیل میز رصد اجتماعی برای سنجش سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص‌های کشوری خبر داد و گفت: این موضوع در هیئت اندیشه‌ورز دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری پیگیری می‌شود و بر اساس ارزیابی‌ها، در برخی شاخص‌های سرمایه اجتماعی بالاتر از میانگین کشوری هستیم؛ هرچند در بعضی شاخص‌ها نیز کمبودهایی وجود دارد که برای بهبود آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.

وی اعضای هیئت اندیشه‌ورز را شامل استادان دانشگاه، صاحب‌نظران اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های غیردولتی دانست و با اشاره به تعامل این دفتر با سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: در دو سال گذشته، شمار تشکل‌های غیردولتی استان ۳۵ درصد افزایش یافته است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان ادامه داد: تلاش کرده‌ایم فعالان اجتماعی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد، علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم، به‌عنوان بازویی توانمند در کنار دفتر و معاونت سیاسی و اجتماعی فعالیت کنند. بخش قابل توجهی از برنامه‌های اجتماعی نیز با مشارکت این تشکل‌ها پیش می‌رود.

اجرای طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مدیریت محله‌محور

عطاپور، با اشاره به اجرای دهکده امید و زندگی برای ساماندهی و بهبود وضعیت معتادان متجاهر گفت: این مجموعه بزرگ، مراحل درمان و مهارت‌آموزی افراد را دنبال می‌کند و از طرح‌های ویژه استان در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود: این مجموعه در چند فاز اجرا می‌شود و فاز نخست آن با ظرفیت نگهداری ۸۰۰ نفر، مراحل پایانی خود را می‌گذراند. همچنین مرکز ترک اعتیاد اجباری در جنوب استان و شهرستان جیرفت با مساعدت استاندار و دستگاه‌های مربوطه آماده بهره‌برداری است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان از آماده‌شدن مرکز «شوق زندگی» با همکاری دادگستری استان خبر داد و گفت: هدف‌گذاری مدیریت استان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی کامل معتادان متجاهر است.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله‌محور اظهار کرد: در این طرح، شوراهای پیشرفت محله با مشارکت نخبگان، معتمدان و ظرفیت‌های انسانی هر محله برای شناسایی مسائل و هماهنگی اقدامات توسعه‌ای تشکیل می‌شوند.

عطاپور، با بیان اینکه استان کرمان در اجرای این طرح از استان‌های پیشرو است، گفت: از مجموع ۴ هزار محله استان کرمان، برای ۲ هزار و ۳۰۰ محله شورای پیشرفت و توسعه تشکیل شده است و این شوراها با شناختی که اعضای مورد اعتماد محله از مسائل و نیازهای مردم دارند، فعالیت دستگاه‌های اجرایی را هماهنگ و منسجم می‌کنند.

هدفمندکردن مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه سلامت و درمان

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به برخی چالش‌های حوزه بهداشت و درمان، از جمله مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها از بیمه‌ها، گفت: بخشی از مطالبات مجموعه تأمین اجتماعی پیگیری و وصول شده و برای رفع کمبود آمبولانس نیز اقدامات مؤثری انجام گرفته است.

وی افزود: سال گذشته ۱۷ دستگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی کرمان اختصاص یافت که ۵۰ درصد هزینه آن‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی تأمین شد. این موضوع برای سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی استان نیز دنبال شده و تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بهداشت برای تقویت ناوگان آمبولانسی با استفاده از این ظرفیت منعقد شده است.

عطاپور، به تفاهم‌نامه با بیمه سلامت نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافق، مبلغی به‌صورت قرض در اختیار بیمه سلامت قرار می‌گیرد تا بخشی از مطالبات داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی پرداخت شود و روند ارائه خدمات درمانی بهبود یابد.

وی تشکیل قرارگاه سلامت استان به ریاست استاندار را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و اظهار کرد: مسائل بهداشت و درمان در این قرارگاه بررسی و برای رفع مشکلات راهکار ارائه می‌شود؛ چراکه مردم باید در حوزه سلامت و درمان کمترین دغدغه را داشته باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان همچنین از فعالیت مراکز درمان سرطان با تجهیزات به‌روز و همکاری خیریه‌های استان خبر داد و افزود: برای حمایت از زوج‌های جوان در زمینه درمان ناباروری نیز تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بانک رفاه منعقد شده که بر اساس آن، هزینه درمان این افراد به صفر می‌رسد. این اقدامات در راستای هدفمندکردن اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی انجام شده است.

تأکید بر توسعه متوازن ورزش در استان کرمان

عطاپور، توسعه متوازن ورزش را از سیاست‌های مدیریت استان دانست و گفت: حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی، تشویق مدال‌آوران، برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی و استفاده از ظرفیت صنایع و معادن برای پشتیبانی از رشته‌های مدال‌آور در همین راستا دنبال می‌شود.

وی افزود: نگاه مدیریت استان محدود به چند رشته خاص نیست و تلاش می‌کنیم همه رشته‌های ورزشی مورد حمایت قرار گیرند و زمینه حضور ورزشکاران کرمانی در رویدادهای مختلف فراهم شود.

استفاده از ظرفیت متخصصان، جوانان و بانوان در مدیریت استان کرمان

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اجرای سیاست‌های دولت وفاق ملی اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم با راهبری استاندار، این سیاست‌ها را به‌درستی در استان اجرا کنیم. استفاده از دیدگاه متخصصان نیز از رویکردهای مورد تأکید دولت بوده که در انتصاب‌های دو سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در بیشتر انتصاب‌ها از نیروهای متخصص همان دستگاه استفاده شده و فرمانداران نیز از میان نیروهای باتجربه و متخصص بدنه وزارت کشور انتخاب شده‌اند.

عطاپور، با اشاره به کاهش میانگین سنی مدیران در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها گفت: از نیروهای جوان و توانمند در این مسئولیت‌ها استفاده کرده‌ایم تا علاوه بر ایجاد انگیزه و تحرک بیشتر در مدیریت اجرایی، زمینه پرورش نیروهای متخصص برای سال‌های آینده استان فراهم شود.

وی همچنین به حضور بانوان توانمند در مدیریت فرمانداری دو شهرستان مهم استان اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان می‌تواند به افزایش انگیزه، پیگیری مؤثرتر امور و شکل‌گیری تجربه‌های مدیریتی جدید کمک کند.

ارزیابی بیش از ۱۱۰ شاخص عملکردی فرمانداران

عطاپور، از تدوین نظام ارزیابی عملکرد مدیران استان کرمان خبر داد و گفت: در استانداری کرمان، علاوه بر ارزیابی‌های وزارتخانه‌ای، نظام ارزیابی مستقلی تدوین و بیش از ۱۱۰ شاخص کمی و کیفی برای سنجش عملکرد فرمانداران احصا شده است.

وی با بیان اینکه عملکرد فرمانداران به‌صورت مستمر رصد می‌شود، افزود: گزارش عملکرد روزانه فرمانداران دریافت و گزارش تجمیعی آن به‌صورت هفتگی تهیه و به استاندار ارائه می‌شود تا وضعیت فعالیت فرمانداری‌ها در حوزه‌های مختلف به‌طور دقیق بررسی شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان همچنین از برگزاری نشست‌های فصلی و تخصصی با احزاب شناسنامه‌دار و گفت‌وگو با شخصیت‌های تأثیرگذار سیاسی با دیدگاه‌های مختلف خبر داد و گفت: تلاش کرده‌ایم از دیدگاه‌ها و نظرات گروه‌های سیاسی در بررسی مسائل استان استفاده کنیم.

وی برگزاری نشست با اقوام و مذاهب مختلف را نیز از اقدامات انجام‌شده در راستای تقویت وحدت و انسجام اجتماعی عنوان کرد و افزود: همراهی گروه‌ها، اقوام و شخصیت‌های مختلف استان در شرایط دشوار، از جمله در جریان دو جنگ تحمیلی گذشته، جلوه‌ای از این همدلی بوده است.

کاهش ۴۰ درصدی تجمعات و اعتراضات کارگری

عطاپور، با اشاره به فعالیت کمیسیون کارگری استان کرمان گفت: با توجه به ظرفیت گسترده صنعتی و معدنی کرمان و شمار قابل توجه جامعه کارگری، تلاش کرده‌ایم از تعدیل نیرو جلوگیری و هم‌زمان از حقوق کارگران و فعالیت کارفرمایان حمایت کنیم.

وی با مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۴ با سال ۱۴۰۳ از کاهش ۲۰ درصدی تجمعات و اعتراضات کارگری خبر داد و افزود: در ابتدای سال جاری نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۵ درصدی تجمعات ثبت شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان تصریح کرد: برنامه‌ریزی، مداخله و رصد به‌موقع مسائل کارگری، حقوق و مزایا، معوقات و وضعیت تولید واحدهای صنعتی و معدنی، در مجموع به کاهش ۴۰ درصدی تجمعات و اعتراضات کارگری در استان منجر شده است.

وی با اشاره به حجم فعالیت‌های صنعتی و معدنی استان کرمان، عملکرد کمیسیون کارگری را در پیگیری مسائل و کاهش چالش‌های این حوزه قابل توجه دانست و گفت: این کمیسیون به دلیل اقدامات انجام‌شده مورد تقدیر قرار گرفته است.