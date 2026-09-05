به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور، در دومین نشست تخصصی همایش ملی حکمرانی با موضوع «حکمرانی خوب و برندسازی شهری» در دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان اظهار کرد: طرح «مدیریت محله‌محور» با هدف هم‌افزایی و تجمیع خدمات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، سمن‌ها و خیریه‌ها در محلات اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح، «شورای توسعه محله» با حضور افراد نخبه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی تشکیل شده تا مسائل و نیازهای هر محله با مشارکت مردم شناسایی و برای آن تصمیم‌گیری شود.

عطاپور، از شناسایی بیش از ۴ هزار محله در شهرهای استان کرمان خبر داد و گفت: تاکنون برای بیش از ۲ هزار محله شورای توسعه تشکیل شده و این شوراها ارتباط مستقیمی با مدیران اجرایی شهرها و استان دارند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه ظرفیت‌های انسانی محلات شناسایی و بخشی از تصمیم‌گیری‌ها با حدود اختیارات مشخص به مردم واگذار می‌شود، تصریح کرد: نتیجه این فرایند، حرکت به سمت حکمرانی خوب و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

وی خاطرنشان کرد: در مدیریت محله‌محور، ارتقای همه شاخص‌های محله مدنظر است که حمایت از خانواده‌های نیازمند نیز یکی از این شاخص‌هاست.

عطاپور، تأکید کرد: ساختار شورای توسعه محله تا پایان امسال در تمام ۴ هزار محله شهرهای استان تشکیل و اعضای آن مشخص خواهند شد و با تجمیع ارتقای شاخص‌های محلات، شاخص‌های شهر نیز ارتقا می‌یابد.

وی از همراهی شهرداران، فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و سمن‌ها در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: برنامه مدیریت محله‌ محور بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و با نسخه بومی‌شده استان، با هدف تحقق حکمرانی خوب و ارتقای سطح زندگی مردم در حال اجراست.