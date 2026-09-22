عطاپور: پیشکسوتان دفاع مقدس، «نسل ایثارگر» تاریخ کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، پیش از ظهر سه شنبه در هفتمین آیین سراسری تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که با شعار «همه محکم ایستادهایم» در محل تالار احسان برگزار شد از پیشکسوتان دفاع مقدس به عنوان ماندگارترین نسل تاریخ ایران نام برد و گفت: برای آنهایی که هشت سال دفاع مقدس را ندیدند، این سوال مطرح بود که اگر آمریکا حمله کند چه خواهد شد؟؛ اما دیدیم که آمریکا حمله کرد، شهید دادیم، خسارت دیدیم، اما ایران اسلامی تکان نخورد.
وی افزود: جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان برای ما پیام داشت که اگر فداکاری، ایثارگری و ازخودگذشتگی پیشکسوتان و ایثارگران دفاع مقدس نبود، نسل امروز واقعیت جنگ را متوجه نمیشد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان ادامه داد: این جنگها باعث شد که خاطرات دفاع مقدس به واقعیات تبدیل شود و واقعیت جنگ برای نسلهای کنونی روشن شد.
عطاپور، تصریح کرد: ایثار رزمندگان دفاع مقدس باعث شد که نسل امروز بایستد و همانند شما مقاومت کند و نام رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس به عنوان نسل ایثارگر در تاریخ عظیم ایران ثبت شده است.
گفتنی است در این آیین به نمایندگی از جامعه ایثارگران دفاع مقدس استان کرمان از ۱۱ خانواده شهید و پیشکسوت دفاع مقدس تجلیل و از ۳۵ عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس رونمایی شد.
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