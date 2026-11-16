یادداشت مهمان- حمزه آقابابایی، پسادکتری مدیریت صنعتی و مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد؛ نقش نظام پرداخت در توسعه شهر هوشمند بسیار مهم است. پرداخت الکترونیکی دیگر صرفاً ابزاری برای انتقال وجه نیست، بلکه یکی از زیرساخت‌های اصلی ارائه خدمات هوشمند شهری است. به گفته وی، شهر هوشمند مفهومی فراتر از دیجیتالی‌کردن خدمات است و تحقق آن به هماهنگی فناوری، نهادهای عمومی، کسب‌وکارها و شهروندان نیاز دارد. فناوری‌هایی نظیر پرداخت بدون‌تماس، کیف پول موبایلی، پرداخت فوری و بلیت‌فروشی مبتنی بر حساب می‌توانند با یکپارچه‌سازی پرداخت و حمل‌ونقل، تجربه جابه‌جایی شهروندان را بهبود بخشند.

توسعه شبکه پذیرش به‌تنهایی به معنای هوشمندسازی خدمات شهری نیست؛ بلکه اتصال زیرساخت‌های پرداخت به سامانه‌های حمل‌ونقل، بانکداری و مدیریت شهری، در کنار امنیت سایبری، تعامل‌پذیری و حکمرانی داده، ضرورت دارد.

نسل جدید پرداخت؛ از پول برنامه‌پذیر تا هوش مصنوعی

وی دو تحول مهم را در آینده صنعت پرداخت برجسته می‌کند: پیوند هویت دیجیتال با پرداخت و توسعه پول برنامه‌پذیر، و ظهور پرداخت‌های عامل‌محور و ماشین‌به‌ماشین.

ترکیب هویت دیجیتال، پرداخت فوری و اعتبارنامه‌های قابل‌راستی‌آزمایی می‌تواند زمینه تخصیص هدفمند یارانه حمل‌ونقل، تخفیف خدمات شهری و حمایت‌های اجتماعی را بدون افشای اطلاعات غیرضروری شهروندان فراهم کند. همچنین پول توکنیزه‌شده و قراردادهای هوشمند، امکان پرداخت‌های شرطی و خودکار، از جمله پرداخت به پیمانکاران براساس پیشرفت پروژه، را توسعه می‌دهند.

در موج دوم، عامل‌های هوش مصنوعی و دستگاه‌های متصل قادر خواهند بود در محدوده مجوزها و سقف‌های تعیین‌شده، عملیات مالی را به نمایندگی از کاربران یا سازمان‌ها انجام دهند.

خدمات شهری بدون اصطکاک؛ افق جدید پرداخت

ترکیب این فناوری‌ها می‌تواند الگوی ارائه خدمات شهری را متحول کند. عامل‌های هوشمند قادر خواهند بود با توجه به مقصد، زمان و بودجه شهروند، مسیر سفر را پیشنهاد دهند و پرداخت حمل‌ونقل عمومی، پارکینگ و شارژ خودروی برقی را در یک فرایند هماهنگ انجام دهند. تجربه پرداخت با کف دست در فرودگاه داشینگ پکن نیز نمونه‌ای از حرکت به سمت کاهش اصطکاک پرداخت در حمل‌ونقل است. توسعه کیف پول هویت دیجیتال و مفاهیمی مانند پرداخت نامرئی و تجارت محیطی نیز نشان‌دهنده آینده‌ای است که در آن پرداخت به بخشی یکپارچه از تجربه روزمره شهروندان تبدیل می‌شود.

سیتکس؛ پیوند فناوری‌های مالی با نیازهای شهر

رویداد سیتکس فرصتی برای معرفی و تبادل ظرفیت‌های نوآورانه صنعت پرداخت و فناوری‌های مالی در ارتباط با مسائل مدیریت شهری است. این رویداد می‌تواند با گردهم‌آوردن شرکت‌های پرداخت، کسب‌وکارهای فناور و بازیگران مدیریت شهری، زمینه گفت‌وگو درباره پرداخت‌های هوشمند، هویت دیجیتال، حکمرانی داده و یکپارچگی خدمات شهری را فراهم کند. اهمیت سیتکس در کمک به پیوند فناوری‌های نوظهور با نیازهای واقعی شهر و توسعه راهکارهای کاربردی برای بهبود تجربه شهروندان است.

حکمرانی یکپارچه؛ شرط تحقق شهر هوشمند

آینده صنعت پرداخت در شهر هوشمند صرفاً به افزایش تعداد تراکنش‌ها یا توسعه ابزارهای پذیرش محدود نیست؛ ارزش واقعی این تحول در شکل‌گیری شبکه‌ای یکپارچه از هویت دیجیتال، داده، زیرساخت‌های مالی و عامل‌های هوشمند قرار دارد. شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در تعامل با بانک‌ها، تنظیم‌گران، شهرداری‌ها و کسب‌وکارها می‌توانند نقشی کلیدی در این معماری ایفا کنند. شهر هوشمندتر زمانی محقق می‌شود که پرداخت به بخشی امن، برنامه‌پذیر و نامحسوس از تجربه روزمره شهروندان تبدیل شود.