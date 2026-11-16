یادداشت مهمان- نوید فلاحت، طراح و توسعه دهنده پروژه های خلاق شهری؛ وقتی از نوآوری در شهر سخن می‌گوییم، معمولاً نخستین تصویرها به فناوری‌های هوشمند، زیرساخت‌های جدید، ساختمان‌های مدرن و راهکارهای فناورانه برای مدیریت ترافیک، انرژی و خدمات شهری اختصاص دارد. بااین‌حال، شهرها پیش از آنکه مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، خیابان‌ها و تأسیسات باشند، بستری برای زندگی اجتماعی، تعامل انسانی، شکل‌گیری هویت و اشتراکات جمعی و تجربه‌های همزیسته‌اند. از این منظر، نوآوری شهری را نمی‌توان صرفاً به ابعاد فناورانه و کالبدی محدود کرد؛ بلکه باید آن را در پیوندی عمیق با نوآوری اجتماعی و فرهنگی و قدرت نرمی دید که کمتر مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است.

نوآوری اجتماعی؛ راهکاری برای مسائل پیچیده شهری

نوآوری اجتماعی به معنای خلق و به‌کارگیری ایده‌ها، روش‌ها و الگوهای تازه‌ای است که به نیازهای اجتماعی پاسخ می‌دهند، کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشند و زمینه مشارکت و همکاری شهروندان را فراهم می‌کنند. اهمیت این رویکرد زمانی آشکارتر می‌شود که شهرها با مسائلی همچون نابرابری، انزوای اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، فرسودگی محله‌ها و تضعیف حس تعلق شهروندان مواجه‌اند. بسیاری از این مسائل نه با ساخت بزرگراه یا نصب سامانه‌های هوشمند، بلکه از طریق تغییر در روابط اجتماعی، تقویت مشارکت عمومی و شکل‌گیری راه‌حل‌های جمعی قابل مدیریت هستند.

پیوند نوآوری شهری با کنشگری اجتماعی

نوآوری اجتماعی و نوآوری شهری دو مفهوم جدا از یکدیگر نیستند. نوآوری شهری زمانی تحقق واقعی پیدا می‌کند که بتواند شیوه زندگی در شهر را متحول سازد. ایجاد فضاهای عمومی مشارکتی، شکل‌گیری شبکه‌های محلی همکاری، ابتکارهای شهروندی برای حل مسائل محله و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند که شهر را از فضایی صرفاً فیزیکی به محیطی پویا برای کنشگری اجتماعی تبدیل می‌کنند.

نوآوری فرهنگی؛ تقویت هویت و سرمایه اجتماعی شهر

در این میان، نوآوری فرهنگی جایگاهی ویژه دارد؛ چراکه فرهنگ نه بخشی حاشیه‌ای از زندگی شهری، بلکه یکی از نیروهای اصلی شکل‌دهنده به هویت، روابط اجتماعی و آینده شهر است. هنر شهری، رویدادهای محله‌محور، بازآفرینی فضاهای تاریخی، صنایع خلاق، فعالیت‌های فرهنگی مشارکتی و بهره‌گیری خلاقانه از میراث بومی می‌توانند فرصت‌های تازه‌ای برای تعامل شهروندان فراهم کنند. این ابتکارها علاوه بر تقویت هویت و حس تعلق مکانی، زمینه احیای فضاهای فراموش‌شده، نزدیک‌شدن گروه‌های اجتماعی متفاوت و شنیده‌شدن صداهای کمتر دیده‌شده را فراهم می‌آورند.

سیتکس؛ فرصتی برای برجسته‌سازی ابعاد اجتماعی نوآوری شهری

در این چارچوب، رویداد سیتکس می‌تواند بستری برای برجسته‌سازی ابعاد اجتماعی و فرهنگی نوآوری شهری و توجه به ظرفیت‌هایی فراتر از فناوری‌های سخت و زیرساخت‌های فیزیکی باشد. طرح این موضوع در کنار سایر محورهای نوآوری، فرصتی برای تبادل تجربه، معرفی ابتکارهای اجتماعی و فرهنگی و تقویت ارتباط میان ایده‌پردازان، کنشگران شهری و فعالان زیست‌بوم نوآوری فراهم می‌کند. چنین نگاهی کمک می‌کند نوآوری شهری با نیازهای واقعی جامعه و کیفیت زندگی شهروندان پیوند عمیق‌تری برقرار کند.

اهمیت این موضوع در آن است که فرهنگ می‌تواند زبان مشترکی برای گفت‌وگو، همدلی و همکاری در شهر ایجاد کند. شهری که در آن امکان تجربه فرهنگی، مشارکت هنری و بروز خلاقیت شهروندان وجود داشته باشد، ظرفیت بیشتری برای مواجهه با تغییرات و بحران‌های اجتماعی خواهد داشت. از این منظر، نوآوری فرهنگی صرفاً به تولید محصولات یا برگزاری رویدادهای هنری محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند شیوه مواجهه جامعه با مسائل شهری را تغییر دهد و زمینه‌ساز شکل‌گیری شهری مشارکتی‌تر، پویاتر و برخوردار از سرمایه اجتماعی بیشتر باشد.