به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیک‌سیرت، سرمربی تیم آکومد اردبیل، شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: بازی فردا برای ما بسیار مهم است. به بازیکنانم گفتم در طول هفته به شرایط جدول توجه نکنند؛ هر بازی برای ما حکم یک فینال را دارد.



وی افزود: فردا با تفکر و شرایط بدنی جدید وارد بازی می‌شویم. امیدواریم خدا کمک کند سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.



سرمربی آکومد اردبیل درباره بازی قبلی گفت: در بازی گذشته که در زمین خودمان بود، از هواداران شرمنده شدیم. آن‌ها بسیار زیبا آمدند و تیم خود را تشویق کردند و نشان دادند فرهنگ مردم اردبیل جایگاه بالایی در فوتبال دارد.



شناخت از فوتبال اردبیل و ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها



نیک‌سیرت درباره شناخت خود از فوتبال استان اردبیل اظهار کرد: سال گذشته از نیم‌فصل دوم به تیم خلخال اضافه شدم و با فضای استان و فوتبال اردبیل آشنا بودم. یکی از عوامل حضورم، شناخت از مردم و فوتبال این استان بود.



وی ادامه داد: دوستان اشاره کردند برای فوتبال استان زحمت کشیده شده است. تیم‌هایی مانند شهرداری و ذوب‌آهن و مدتی آینده‌سازان فعالیت داشتند و فوتبالیست‌های توانمندی از این استان به باشگاه‌های بزرگ و تیم ملی معرفی شدند.



سرمربی آکومد اردبیل گفت: فضای اردبیل و صمیمیت مردمی آن واقعاً برای من جذاب شده است. با این حال نزدیک مسابقات حجم کار زیاد است و فرصت محدود؛ امیدوارم پس از چند هفته روند کار تیم به ثبات برسد.



وی افزود: فکر می‌کنم استان اردبیل پتانسیل حضور در جایگاه‌های بالاتر لیگ‌های کشور را دارد. فضا آماده است، اما ساختارها باید شکل بگیرد و همه عزیزان استان باید وارد گود شوند و کمک کنند.



نیک‌سیرت درباره وضعیت ورزشگاه گفت: مالک باشگاه بسیار دنبال امتیاز برتر است، اما اگر این اتفاق نیفتد مشکل باقی می‌ماند؛ چون همین ورزشگاه اکنون خودش یک معضل است. اگر امتیاز بگیریم و در لیگ برتر شرکت کنیم، قطعاً سازمان لیگ ورزشگاه را تأیید نمی‌کند و ضعف‌هایی وجود دارد.



وی ادامه داد: با آماده‌شدن ساختار و فضای موجود، قطعاً روزهای روشنی برای فوتبال خواهد بود. ما آمده‌ایم با کمک مردم عزیز استان اردبیل یک اتفاق خوب رقم بزنیم و امیدواریم شرمنده تماشاگران و هواداران نشویم.



تمرکز بر آمادگی بدنی و برنامه‌ریزی برای نیم‌فصل دوم



سرمربی آکومد اردبیل درباره چهار هفته گذشته مسابقات گفت: تمرکز ما بیشتر بر رساندن بازیکنان به شرایط بدنی ایده‌آل و خودباوری بود. بازیکنان باید به فنی و تفکراتی که ارائه می‌دهیم ایمان داشته باشند.»



وی افزود: فعلاً درباره شرایط بازیافت نمی‌توان گفت چه تیمی چه اتفاقی برایش رقم می‌خورد؛ تا هفته دهم هنوز به شکل کامل نرسیده‌اند. امیدواریم با کمک بازیکنان این روند را ادامه‌دار کنیم.»



نیک‌سیرت گفت: نقطه‌ضعف‌هایی بوده که اصلاح آن مدنظر است. نمی‌شود گفت نقطه‌ضعف؛ یک سری بالانس نبودن به خاطر زمانی بود که نداشتیم و قابل برطرف کردن است. ایمان قلبی به بازیکنان دارم و می‌دانم می‌توانند این کار را انجام دهند.»



وی ادامه داد: برنامه اصلی‌مان را برای نیم‌فصل می‌گذاریم تا استارت مهمی برای ادامه فصل بزنیم. در نیم‌فصل دوم شرایط متفاوت می‌شود، تیم‌ها به هماهنگی ساختاری خوبی می‌رسند و گرفتن امتیاز بسیار سخت است. هر تیمی که صبورتر و منسجم‌تر باشد، موفق‌تر است.



تحلیل شکست مقابل ماهشهر و مسئولیت‌پذیری سرمربی



سرمربی آکومد اردبیل درباره بازی‌های تدارکاتی و شکست مقابل ماهشهر اظهار کرد: اولین بازی تدارکاتی ما در عمل به بازی رسمی تبدیل شد؛ خدا کمک کرد توانستیم آن بازی را ببریم. شکل کارمان را طوری پیش می‌بریم که فشار بدنی در طول هفته به بازیکنان وارد شود و بحث مهم در این رابطه، ریکاوری است.



وی افزود: بازی با ماهشهر را کامل و دقیق آنالیز کردیم و آمار دقیقه‌به‌دقیقه آن را داریم. تعداد حملات به دروازه‌مان صفر بود. ما تنها به تیمی باختیم که هیچ موقعیتی در دروازه ما نداشت؛ آن هم به لطف مجموعه‌ای از عوامل و اتفاقات که زیبنده فوتبال نیست.



نیک‌سیرت گفت: نمی‌خواهم توجیه کنم؛ باختیم و گردن من است. من به عنوان سرمربی مسئولیت باخت را بر عهده می‌گیرم. اما از بازیکنانم تشکر می‌کنم که با تمام وجود بازی کردند و تمام نکات فنی را رعایت کردند.»



وی ادامه داد: «امیدواریم در بازی پیش‌رو لطف خدا شامل حالمان شود، بازیکنان تمرکز بیشتری بگذارند و به نتیجه مطلوب برسیم.



گفتنی است در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته دوم کشور، تیم آکومد اردبیل سه‌شنبه ۲۶ آبان در ورزشگاه خانگی خود به مصاف تیم صدر جدولی ایران جوان بوشهر می‌رود. در حال حاضر تیم آکومد اردبیل با کسب ۷ امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارد و تنها یک امتیاز با صدر فاصله دارد.