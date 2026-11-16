به گزارش خبرنگار مهر، دو مرکز جدید تکواندو در محله نیروگاه قم و شهر قنوات عصر دوشنبه با حضور هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

در آیین افتتاح این مجموعه‌ها، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، محمودی معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری، حیدری معاون سیاسی و امنیتی استانداری و آهنی رئیس هیئت تکواندو استان نیز حضور داشتند.

یکی از این مراکز، پایگاه استعدادیابی تکواندو محله نیروگاه است که در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع احداث و پس از واگذاری زمین از سوی شهرداری و تجهیز، به بهره‌برداری رسید.

این پایگاه با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای ورزشی راه‌اندازی شده و زمینه دسترسی نوجوانان و جوانان محله نیروگاه به امکانات تخصصی آموزش و تمرین تکواندو را فراهم می‌کند.

همچنین خانه تکواندو شهر قنوات با حضور رئیس فدراسیون تکواندو و مسئولان استانی افتتاح شد تا علاقه‌مندان این شهر نیز از فضای اختصاصی برای فعالیت در این رشته ورزشی برخوردار شوند.

راه‌اندازی این دو مجموعه، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه آموزش تکواندو و شناسایی استعدادهای ورزشی در قم و قنوات ایجاد کرده است.