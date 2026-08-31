به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در آیین غبارروبی امامزاده علی بن جعفر(ع) سمنان به مناسبت هفته وقف، با اشاره به آمادگی دستگاههای اجرایی شهرستان برای حمایت از توسعه بقاع متبرکه، اظهار کرد: تمامی مدیران دستگاههای اجرایی برای تقویت نقش فرهنگی و اجتماعی امامزادگان و آستانهای مقدس مرکز استان آماده همکاری هستند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام و همدلی میان مجموعه مدیریتی استان، ادامه داد: با وحدت ایجاد شده و حمایت نماینده ولیفقیه در استان، تمامی دستگاههای اجرایی آماده خدمترسانی و تلاش برای توسعه و پیشرفت شهرستان سمنان هستند.
فرماندار سمنان با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری، بر اهمیت وحدت، همدلی و انسجام در میان مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد و یادآور شد: مدیران اجرایی شهرستان متعهد شدهاند برای توسعه و آبادانی سمنان و مرکز استان با تمام توان پای کار باشند.
صمیمیان هدف اصلی مجموعه مدیریتی شهرستان را توسعه همهجانبه و آبادانی استان با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و مشارکت همگانی عنوان کرد و ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند همکاری و هم افزایی تمامی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی موجود در شهرستان است.
وی با تأکید بر جایگاه رفیع بقاع متبرکه در جامعه، بیان کرد: امامزادگان و بقاع متبرکه تنها پایگاههای مذهبی نیستند، بلکه از ظرفیت بالایی برای ایفای نقش به عنوان قطبهای فرهنگی و اجتماعی برخوردارند و میتوانند در تقویت همبستگی و نشاط اجتماعی نقشآفرینی کنند.
فرماندار سمنان بر ضرورت توجه جدیتر به توسعه عمرانی و فرهنگی امامزادگان تأکید کرد و توضیح داد: آستانهای مقدس شهرستان ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به قطبهای گردشگری و فرهنگی دارند و باید با برنامهریزی و عزم جدی، زیرساختهای عمرانی و برنامههای فرهنگی این اماکن تقویت شود.
صمیمیان خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختهای بقاع متبرکه میتواند زمینه ارائه خدمات مطلوب تر به زائران و مجاوران و همچنین بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این اماکن را فراهم کند.
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