به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب یکشنبه در پنجمین جلسه تعیین برنامه‌های پاسداشت روز سمنان در محل فرمانداری اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی در هفته پایانی آبان‌ ماه برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: برنامه‌های مختلف فرهنگی و مراسم روز سمنان با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار خواهد شد.

فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت توجه به مفاخر و چهره‌های شاخص شهرستان سمنان اظهار داشت: پاسداشت مفاخر، فرهیختگان، نام‌آوران و شهدای شاخص شهرستان، اقدامی مهم در راستای تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

صمیمیان توضیح داد: معرفی و بزرگداشت چهره‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی و ایثارگر می‌تواند موجب افزایش حس تعلق و هویت شهری شود.

وی تاکید داشت: این شخصیت‌ها سرمایه‌های ارزشمند شهر سمنان هستند و شایسته است در باغ‌موزه نیز جایگاهی درخور برای معرفی و پاسداشت آنان در نظر گرفته شود.

فرماندار سمنان یادآور شد: محل برگزاری مراسم‌های پیش‌بینی‌شده مشخص شده و می‌کوشیم با بهره‌گیری از پیشنهادها و ظرفیت مفاخر و بزرگان شهر سمنان، برنامه‌هایی در شأن مرکز استان برگزار شود.

وی با قدردانی از هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌ریزی این مراسم‌ها، بر ضرورت مشارکت و همراهی مجموعه‌های مختلف برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های فرهنگی آبان‌ماه تأکید کرد.