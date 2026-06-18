به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی موضوع نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) در فرمانداری سمنان اعلام کرد: نتایج حاصل از غربالگریهای انجام شده نشان میدهد توجه به سلامت روان دانشآموزان باید به عنوان یکی از اولویتهای مهم دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط دنبال شود.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در میان نسل نوجوان و جوان افزود: برای مواجهه مؤثر با این چالشها، تمامی دستگاههای عضو طرح نماد باید با برنامهریزی منسجم، هماهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، اقدامات عملیاتی و هدفمند را در دستور کار قرار دهند.
فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت نیازسنجی دقیق و احصای مسئولیت دستگاههای اجرایی اظهار داشت: پس از جمعبندی نتایج بررسیها، جلسهای با حضور دستگاههای مرتبط در فرمانداری برگزار خواهد شد تا هر مجموعه متناسب با وظایف خود نسبت به اجرای برنامههای مورد نیاز اقدام کند.
صمیمیان بر توسعه خدمات مشاورهای و روانشناختی تأکید کرد و گفت: فراهمسازی فضاهای مناسب برای ارائه خدمات مشاوره، بهرهگیری از ظرفیت متخصصان حوزه سلامت روان و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان دانشآموزان داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار و گروههای آسیبپذیر، خواستار برنامهریزی دقیقتر برای ارائه خدمات حمایتی، آموزشی و فرهنگی در این مناطق شد.
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