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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

تأکید فرماندار سمنان بر تقویت نقش پیشکسوتان در تصمیم‌گیری‌های شهری

تأکید فرماندار سمنان بر تقویت نقش پیشکسوتان در تصمیم‌گیری‌های شهری

سمنان- فرماندار سمنان بر استفاده از دیدگاه و تجربه پیشکسوتان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مناسب‌سازی فضاهای شهری و خدمات عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای بنیاد فرزانگان سمنان در فرمانداری، با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های اجرایی عضو شورای سالمندی، خواستار ارائه نظام مسائل و نیازهای اولویت‌دار از سوی بنیاد فرزانگان شد.

وی بیان کرد: مسائل و موضوعات مطرح‌شده با حضور دستگاه‌های مرتبط در شورای سالمندی بررسی و پیگیری می‌شود.

فراهم‌سازی زمینه استفاده بازنشستگان از امکانات ورزشی

فرماندار سمنان همچنین بر استفاده از ظرفیت مجموعه‌های ورزشی برای توسعه فعالیت‌های پیشکسوتان و بازنشستگان تأکید کرد و افزود: باید زمینه استفاده این قشر از امکانات ورزشی شهرستان، از جمله برنامه‌های تفریحی و ورزشی، فراهم شود.

صمیمیان با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی فضاهای شهری و خدمات عمومی، خواستار استفاده از دیدگاه اعضای بنیاد فرزانگان در جلسات و شوراهای مرتبط شد و گفت: تجربه و نظر پیشکسوتان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مناسب‌سازی و سایر مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی، اضافه کرد: توجه به برنامه‌های فرهنگی، تفریحی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر پیشکسوتان و بازنشستگان در فعالیت‌های عمومی شهرستان مورد تأکید است.

کد مطلب 6949330

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