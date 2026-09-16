به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای بنیاد فرزانگان سمنان در فرمانداری، با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های اجرایی عضو شورای سالمندی، خواستار ارائه نظام مسائل و نیازهای اولویت‌دار از سوی بنیاد فرزانگان شد.

وی بیان کرد: مسائل و موضوعات مطرح‌شده با حضور دستگاه‌های مرتبط در شورای سالمندی بررسی و پیگیری می‌شود.

فراهم‌سازی زمینه استفاده بازنشستگان از امکانات ورزشی

فرماندار سمنان همچنین بر استفاده از ظرفیت مجموعه‌های ورزشی برای توسعه فعالیت‌های پیشکسوتان و بازنشستگان تأکید کرد و افزود: باید زمینه استفاده این قشر از امکانات ورزشی شهرستان، از جمله برنامه‌های تفریحی و ورزشی، فراهم شود.

صمیمیان با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی فضاهای شهری و خدمات عمومی، خواستار استفاده از دیدگاه اعضای بنیاد فرزانگان در جلسات و شوراهای مرتبط شد و گفت: تجربه و نظر پیشکسوتان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مناسب‌سازی و سایر مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی، اضافه کرد: توجه به برنامه‌های فرهنگی، تفریحی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر پیشکسوتان و بازنشستگان در فعالیت‌های عمومی شهرستان مورد تأکید است.