به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی(اکد) به اسلام‌آباد سفر کرده است، عصر دوشنبه با محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزرای امور خارجه ایران و پاکستان درباره توسعه و گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تبادل نظر کردند.

عراقچی و اسحاق‌دار همچنبن ضمن مرور تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، در خصوص آخرین روندهای دیپلماتیک برای صیانت از ثبات و امنیت منطقه رایزنی کردند.