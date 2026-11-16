به گزارش خبرنگار مهر، حسین اخوت، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آکومد اردبیل، در نشست خبری ضمن تقدیر از زحمات دست‌اندرکاران عرصه ورزش و فوتبال، بر عزم جدی این باشگاه برای پیشبرد اهداف ورزشی تأکید کرد.



فرصت پنج‌روزه برای تشکیل تیم



اخوت در ابتدا با اشاره به روند شکل‌گیری باشگاه اظهار داشت: بسیاری از علاقه‌مندان و پیگیران فوتبال در اردبیل نسبت به نحوه شکل‌گیری این باشگاه اطلاع دارند، اما برخی تحلیل‌های متفاوتی در فضای مجازی مطرح شده است که لازم می‌دانم توضیح کاملی ارائه دهم تا افکار عمومی روشن شود.



مدیرعامل باشگاه آکومد اردبیل تصریح کرد: از زمان انتقال امتیاز تا برگزاری نخستین مسابقه مقابل تیم رشت، تنها پنج روز فرصت داشتیم. در این بازه کوتاه می‌بایست تیم را تشکیل می‌دادیم، شرایط حضور در مسابقات را فراهم می‌کردیم و کارت بازیکنان را دریافت می‌نمودیم که کاری بسیار دشوار و حساس بود. خوشبختانه با همکاری مجموعه باشگاه این مهم محقق شد.



جذب یک‌سوم بازیکنان از سایر تیم‌ها



وی افزود: هرچند از دو ماه پیش با بسیاری از بازیکنان مدنظر قرارداد بسته بودیم، اما در همان چهار تا پنج روز توانستیم تعداد قابل توجهی از بازیکنان را جذب کنیم. همچنین یک‌سوم بازیکنان فعلی تیم را نیروهایی تشکیل می‌دهند که از سایر تیم‌ها جذب شده‌اند.



تشکیل تیم‌های پایه؛ هدف بلندمدت باشگاه



اخوت در خصوص تیم‌های پایه خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت زمانی پنج‌روزه در آغاز فعالیت، در هدف‌گذاری بلندمدت باشگاه، تشکیل تیم‌های پایه قطعاً دیده شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است. هدف باشگاه و مالک محترم، تداوم فعالیت است و نه فعالیت موقت؛ از این رو برای بهره‌مندی از استعدادهای بومی و کاهش هزینه‌ها در آینده، تیم‌های پایه شکل خواهد گرفت و از میان بازیکنان مستعد و شایسته، ترکیب مناسبی ساخته خواهد شد.



شفافیت قراردادها و قطع ارتباط با واسطه‌ها



مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آکومد اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شفافیت قراردادها گفت: متأسفانه در فوتبال کشور ما قراردادها گاه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که بخش قابل توجهی از مبالغ به دست بازیکن یا کادر فنی نمی‌رسد. اما در باشگاه ما هرگونه ورود ایجنت، واسطه و رابطه قطع شده است و ارتباط ما مستقیماً با بازیکنان برقرار می‌شود.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت مطالعه و بررسی بیشتر برای پیشبرد هرچه بهتر امور، از همکاری تمامی دوستانی که در این مسیر یاری‌رسان باشگاه هستند، قدردانی کرد.