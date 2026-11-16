حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مقاوم سازی مسکن روستایی در استان سمنان با رویکرد مناطق محروم بیان کرد: مقاوم‌سازی بیش از چهار هزار واحد مسکونی روستایی در شهرستان میامی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این مساکن با بهره‌مندی از تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند که برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۳۵۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان ادامه داد: در راستای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، افزایش ایمنی و بهبود وضعیت سکونت در مناطق روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با اجرای طرح ویژه بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی، اقدامات گسترده‌ای را در شهرستان میامی به انجام رسانده است.

همتی افزود: مجموع متقاضیان معرفی شده به بانک از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ در شهرستان میامی را ۴۰۰ واحد برشمرد و مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته در این سال بالغ بر یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است که از این تعداد برای ۲۹۶ واحد قرارداد بانکی منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴ نیز روند اجرای طرح با معرفی ۸۶ واحد به بانک ادامه یافته گفت: از این تعداد، برای ۳۴ واحد قرارداد بانکی منعقد شده است. همچنین تاکنون ۲۸ واحد به مرحله اول، ۱۵ واحد به مرحله دوم و ۵ واحد به مرحله سوم دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند و مجموع تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای واحدهای معرفی‌شده در این سال نیز بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین گفت: اجرای طرح ویژه بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی، علاوه بر ارتقای کیفیت و استحکام بناها در برابر حوادث طبیعی، نقش مهمی در افزایش رفاه و امنیت خانوارهای روستایی، حفظ جمعیت روستاها و تقویت زیرساخت‌های توسعه پایدار مناطق روستایی ایفا می‌کند

همتی افزود: در سال جاری ۵٠٠ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می شود که بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن روستایی یا مقاوم‌سازی را پوشش می‌دهد.