https://mehrnews.com/x3dD38 ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 7013376 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ اجتماع ۲۶۱ مردم شهرکرد پرشور تر از همیشه شهرکر-اجتماع ۲۶۱ مردم شهرکرد در حمایت از انقلاب و رهبری پرشور تر از همیشه در خیابان برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 7013376 کپی شد مطالب مرتبط شیرازی: آینده منطقه را اراده ملتها رقم خواهد زد تجدید بیعت مردم ولایی ارومیه با آرمانهای انقلاب در شب ۲۶۱ اجتماع شبانه طنین نوای «حیدر حیدر» مردم سلماس در اجتماع شبانه برچسبها شهرکرد تجمع مردمی حماسه حضور
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