دیسک 400 گیگابایتی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ژاپنی "پایونر" اولین "ابر دیسک" پرتو آبی با گنجایش 400 گیگابایت را توسعه داد. این دیسک جدید از 16 لایه ضبط و ذخیره اطلاعات و فیلم تشکیل شده است.

در شرایطی که فناوریهای آرشیو و ذخیره سازی هولوگرافی به سرعت توسعه می یابند به نظر می رسد که تولیدکنندگان دیسکهای پرتو آبی (Blu-ray) در حال کار روی دیسکهایی هستند که توانایی ذخیره صد گیگابایت اطلاعات را دارند. از میان این تولیدکنندگان، شرکت پایونر اعلام کرده است که اولین دیسک پرتو آبی 400 گیگابایتی را توسعه داده است.

پایونر در این خصوص توضیح داد که این نمونه آزمایشی محتوی 16 لایه 25 گیگابایتی ضبط است. درحال حاضر پیشرفته ترین فناوری چند لایه ای که در ساخت دیسکهای پرتو آبی تجاری استفاده می شود شامل دو لایه است و بنابراین حداکثر گنجایش این دیسکها 50 گیگابایت است.

در دیسک پرتو آبی 400 گیگابایتی لایه ها به حدی به هم نزدیک شده اند که می توانند تاحد قابل ملاحظه ای خطر تداخل و حذف اطلاعات را افزایش دهند.

براساس گزارش فوربس، به منظور حل این مشکل، پایونر اظهار داشت که در این دیسک جدید از یک عنصر حساس به نور استفاده کرده است که توانایی خواندن سیگنالهای بسیار ضعیف را هم دارد. این فناوری می تواند دیسکهای نوری 16 لایه ای جدید را ایمن کند.

در سال 2006 شرکت "ت.د.ک" نمونه آزمایشی دیسک 200 گیگابایتی متشکل از 6 لایه 33 گیگابایتی را توسعه داد.