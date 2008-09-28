فدراسیون جودو را از محرومیت چهار ساله نجات دادم/ وعده ها زود فراموش شد

وحید سرلک عضو تیم ملی جودو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در جریان رقابتهای جهانی 2005 قاهره مصر در اوج آمادگی با گذر از سد حریفان سرسخت تا کسب مدال برنز تنها یک قدم فاصله داشتم ولی به اصرار کادر فنی و مسئولان وقت فدراسیون مقابل جودوکار آذربایجانی به عمد باختم تا جودو ایران با محرومیت چهارساله مواجه نشود.

سرلک ادامه داد: در صورتیکه من نماینده آذربایجان را شکست می دادم طبق جدول باید دور بعد با نماینده رژیم اشغالگرقدس مبارزه می کردم که چون در آن دیدار حاضر به مبارزه نمی شدم به مدال برنز دست پیدا می کردم، در این صورت فدراسیون جودو با محرومیت چهارساله از سوی فدراسیون جهانی مواجه می شد.

وی با بیان اینکه مسئولان فدراسیون وعده های خود را خیلی زود فراموش کردند اظهار داشت: در همان مسابقات جهانی مسئولان فدراسیون قول دادند که هر جوایزی که برای مدال برنز آرش میراسماعیلی در نظر گرفتند به من خواهند داد ولی بعد ازبازگشت از مصر تمام وعده ها فراموش شد. متاسفانه مسئولان وقت فدراسیون حق مرا ضایع کردند تا جائیکه به مراسم تجلیل از ورزشکارانی که مقابل نمایندگان رژیم اشغالگرقدس مبارزه نکردند نیز دعوت نشدم.

قهرمان سابق جوانان آسیا ادامه داد: قبل از مسابقات بزرگسالان 2005 جهان، در مسابقات المپیک جوانان جهان که درمسکو برگزار شد هم مقابل نماینده جودوکار رژیم اشغالگر قدس حاضر نشدم ولی نمی دانم چرا به این مراسم دعوت نشدم.

عضو تیم ملی جودو در مورد ادامه فعالیت خود در جودو گفت: هدف من حضور در رقابتهای جهانی 2009 هلند است و از هم اکنون برای حضوری پرقدرت در این مسابقات تلاش می کنم تا مدالی که قرار بود سال 2005 در مصر کسب کنم با چهارسال تاخیر به دست آورم.

سرلک در پایان ابراز امیدواری کرد که رضوی رئیس جدید فدراسیون جودو به قول خود مبنی بر استخدام وی عمل کند تا حداقل آینده خود را تضمین کنم.