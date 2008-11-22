"درد مختصر و آسایشگاه" پینتر ترجمه شد

رضا دادویی مترجم کتاب "درد مختصر و آسایشگاه" به خبرنگار مهر گفت: هارولد پینتر یکی از مهمترین نمایشنامهنویسانی به حساب میآید که در آثارش به دغدغههای انسان معاصر پرداخته است.
وی درباره اهمیت ترجمه مجدد آثار پینتر به زبان فارسی گفت: تاکنون برخی از آثار پینتر به زبان فارسی ترجمه شدهاند، اما برخی از مترجمان این آثار به اصول نمایشنامه نویسی تسلط نداشتند و از همین رو در ترجمه زبان نمایشی خوب درنیامده است.
به گفته دادویی، پینتر یکی از مهمترین نمایشنامهنویسان تئاتر معاصر است که در نمایشنامههایش زبان جایگاهی ویژه دارد و همین سبب دشواریهای در کار ترجمه میشود.
وی افزود: در ترجمه نمایشنامههای پینتر سعی کردهام از زبانی استفاده کنم که جنبههای نمایشی داشته باشد. متاسفانه بسیاری مترجمان آثار نمایشی در ترجمه فارسی از زبانی خشک و رسمی استفاده کردهاند که در هنگام اجرا عوامل نمایش را با دشواری روبرو میکند. به نظرم رسید این نمایشنامهها برای اجرا نیاز به ترجمه مجدد دارند.
مترجم نمایشنامه "کلکسیون" تم اصلی آثار پنتر را سرگشتگی و حیرانی انسان معاصر دانست و افزود: اتفاقات نمایشنامههای پینتر بیشتر در فضای محدود شکل میگیرند و گاه ترس شخصیتهای نمایشنامههای او ناشی از بیاطلاعی آنها از جهان پیرامون و فضای خارج از اتاق است. لذا بیشتر شخصیتهای پینتر درک درستی از جهان ندارند.
این مترجم تاکنون شش جلد از آثار پنتر از جمله "اتاق و بالابر غذا"، "درد مختصر و آسایشگاه"، "از خاکستر به خاکستر و زبان کوهستانی" و "جشن تولد" را به فارسی ترجمه کردهاست. وی قصد دارد تا سایر آثار پینتر را در کنار نمایشنامههایش منتشر کند.
نمایشنامه "درد مختصر و آسایشگاه" نوشته هارولد پینتر با ترجمه رضا دادویی در 168 صفحه، با تیراژ22نسخه و با قیمت 25000 از سوی انتشارات سبزان روانه بازار کتاب شدهاست.
نظر شما