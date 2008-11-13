واکنش ناتو به برنامه روسیه برای استقرار موشک در کالینینگراد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یاپ دی هوپ شفر روز گذشته در تالین پایتخت استونی گفت: امیدواریم روسیه طرح موشکی خود را در مرز اروپا اجرایی نکند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره واکنش عملی ناتو به استقرار این موشک ها گفت: موشک ها مستقر نشده اند و امیدواریم که هرگز این اتفاق نیافتد.

هدف مسکو از استقرار موشک های اسکندر در مرز اروپا، جلوگیری از استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در مرز روسیه است.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

دبیر کل ناتو همچنین از احتمال پذیرش گرجستان و اوکراین در ناتو خبر داد و درهای ناتو را برای پذیرش اعضای جدید بازدانست.

علی رغم مخالفت روسیه، اوکراین و گرجستان خواهان عضویت در ناتو هستند.