قاچاق کالا کاهش یافت/ بندرعباس در سکوی اول قاچاق کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش گمرک ایران نشان می دهد: تعداد پرونده‌های با بهای مال ده میلیون ریال و کمتر در مدت مذکور حدود 15058 پرونده با بهای مال 6/66 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ، 4/22 درصد و از نظر بهای مال، حدود 7/43 درصد کاهش نشان می‌دهد . از تعداد کل پرونده‌های قاچاق در مدت ذکر شده حدود 46/67 درصد مربوط به پرونده‌هایی با بهای مال ده میلیون ریال و کمتر بوده است ، ولی از نظر بهای مال تنها 53/4 درصد از بهای مال کل مربوط به پرونده‌های مذکور بوده است .

کل جریمه وصولی از پرونده‌های متشکله مظنون به قاچاق حدود 3/40 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 8 درصد افزایش نشان می‌دهد . این میزان جریمه وصولی در هفت ماهه سال 1387 حدود 74/2 درصد از کل بهای مال پرونده‌ها را به خود اختصاص داده ، در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود 33/2 درصد بوده است .

در مدت مذکور تعداد پرونده‌های برائت یافته 3466 پرونده با بهای مال 68 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود 8 درصد و از لحاظ بهای مال حدود 6/0 درصد کاهش داشته است . سهم تعداد و بهای مال پرونده‌های برائت یافته نسبت به کل پرونده‌ها در هفت ماهه سال 1387 به ترتیب معادل 53/15 و 62/4 درصد بوده در حالی که درمدت مشابه سال قبل به ترتیب معادل 57/14 و 28/4 درصد بوده است .

در هفت ماهه سال 1387 تعداد پرونده‌های محکومیت یافته حدود 5325 پرونده با بهای مال 9/1472 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 3/2 درصد کاهش و از لحاظ بهای مال حدود 8/577 درصد افزایش نشان می‌دهد .

افزایش قابل توجه در ارزش پرونده‌های محکوم شده به دلیل وجود پرونده‌های سالهای قبل می‌باشد که حکم محکومیت آنها طی سال جاری صادر گردیده است .

بر همین اساس در هفت ماهه سال 1387 سهم تعداد و بهای مال پرونده‌های محکومیت یافته نسبت به کل پرونده‌های متشکله مظنون به قاچاق به ترتیب معادل 86/23 درصد و 18/100 درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ترتیب معادل 07/21 درصد و 6/13 درصد بوده است .

همچنین تعداد متهمین در مدت یاد شده 31534 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4/7 درصد کاهش نشان می‌دهد . کل جریمه تعیین شده حدود 6/4443 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 3/35 درصد کاهش داشته است . در این مدت تقریباً روزانه 103 پرونده قاچاق در گمرکات کشور ثبت می‌شود.

آمار پرونده‌های متشکله قاچاق کالا

در بین گمرکات استانهای کشور بیشترین تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق مربوط به گمرکات استان سیستان و بلوچستان با 3775 پرونده و سهمی معادل 91/16 درصد بوده است .

بعد از سیستان و بلوچستان ، گمرکات استان آذربایجان غربی با 24/11 درصد و خراسان رضوی بـا 16/10 درصد رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند . از نظر بهای مال پرونده‌های قاچاق بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان خوزستان با 1/252 میلیارد ریال و سهمی معادل 14/17 درصد از کل بهای مال پرونده‌های متشکله قاچاق بوده است .

بعد از گمرکات استان خوزستان بیشترین بهای مال پرونده‌ها مربوط به گمرکات استان هرمزگان با سهمی معادل 43/12 درصد و گمرکات استان کردستان با 86/10 درصد از کل بهای مال پرونده‌های متشکله قاچاق بوده است . از کل جریمه تعیین شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان تهران با 90/26 درصد سهم ، آذربایجان غربی با 88/21 درصد سهم و هرمزگان با 70/12 درصد سهم بوده است .

از کل جریمه وصولی بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان هرمزگان با 8/11494 میلیون ریال و 53/28 درصد سهم از کل جریمه وصولی بوده است . بعد از هرمزگان ، سیستان و بلوچستان با 73/14 درصد و آذربایجان غربی با 64/9 درصد سهم رتبه‌های بعدی را احراز کرده‌اند . بیشترین تعداد متهمین مربوط به گمرکات استان سیستان و بلوچستان با 3989 نفر متهم و سهمی معادل 65/12 درصد بوده است .

بعد از آن ، خراسان رضوی با سهمی معادل 39/11 درصد و کردستان با 34/11 درصد رتبه‌های بعدی را داشته‌اند . از کل پرونده‌های برائت یافته بیشترین تعداد مربوط به گمرکات استان خراسان جنوبی با 888 پرونده و سهمی معادل 62/25 درصد ، سیستان و بلوچستان با 502 پرونده و سهمی معادل 48/14 درصد سهم و کردستان با 12/12 درصد سهم بوده است .

از کل بهای مال پرونده‌های برائت یافته ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات اصفهان با 23/14 درصد سهم، آذربایجان شرقی با 25/12 درصد سهم و سیستان و بلوچستان با 67/10 درصد سهم بوده است . از کل پرونده‌های محکومیت یافته بیشترین تعداد مربوط به خراسان رضوی با 1540 پرونده و سهمی معادل 92/28 درصد بوده است . بعد از خراسان رضوی ، خراسان جنوبی با 51/12 و کردستان با 66/11 درصد سهم رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند . در هفت ماهه سال 1387 از کل بهای مال پرونده‌های محکومیت یافته ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان هرمزگان با 7/556 میلیارد ریال و 80/37 درصد سهم بوده است . بعد از آن ، گمرکات استان فارس و خوزستان با سهمی معادل 61/30 و 46/14 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند .

پرونده‌های متشکله قاچاق با بهای مال ده میلیون ریال و کمتر

بررسی آمارهای پرونده‌های متشکله قاچاق با بهای مال ده میلیون ریال و کمتر طی این مدت نشان می‌دهد که از کل پرونده‌ها بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان سیستان و بلوچـستان با 3379 پرونده و سهمی معادل 44/22 درصد بوده است . بعد از گمرکات استان سیستان و بلوچستان ، گمرکات استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی به ترتیب با 67/14 و 79/13 درصد سهم ، رتبه‌های بعدی را داشته‌اند.

از نظر بهای مال بیشترین سهم مربوط به گمرکات استـان سیستان و بلوچستان با 01/20 درصد ، گمرکات آذربایجان غربی با 37/11 درصد و گمرکات کرمان با 64/12 درصد بوده است. از کل جریمه تعیین شده برای پرونده‌های با بهای مال ده میلیون ریال و کمتر ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان سیستان و بلوچستان با 1/734 میلیون ریال و 62/40 درصد بوده است .

از کل متهمین پرونده‌های با بهای مال ده میلیون ریال و کمتر بیشترین تعداد مربوط به گمرکات استان سیستان و بلوچستان با 3455 متهم و سهمی معادل 46/17 درصد بوده است . بعد از گمرکات استان سیستان و بلوچستان ، گمرکات خراسان رضوی و خراسان جنوبی به ترتیب با 95/16 درصد و 26/11 درصد رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. از کل پرونده‌های برائت یافته بیشترین تعداد مربوط به گمرکات استان خراسان جنوبی با 36 درصد سهم بوده است . از کل بهای مال پرونده‌های برائت یافته بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان کرمان با 35/19 درصد و ارزشی معادل 2711 میلیون ریال بوده است .

از کل تعداد پرونده‌هایی که ضبط آنها قطعی گردیده است ، گمرکات استان خراسان رضوی با 1513 پرونده و سهمی معادل 93/40 درصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است . گمرکات استان خراسان جنوبی با 644 پرونده و سهمی معادل 42/17 درصد و گمرکات استان کرمان با 434 پرونده و سهمی معادل 74/11 درصد رتبه‌های بعدی را داشته‌اند . از کل بهای مال پرونده‌هایی که ضبط آنها قطعی گردیده است ، بیشترین رقم مربوط به گمرکات استان هرمزگان با 4/434880 میلیون ریال و سهمی معادل 21/97 درصد بوده است . پس از آن ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان کرمان با 3667 میلیون ریال و سهمی معادل 82/0 درصد و گمرکات استان خراسان رضوی با 8/2707 میلیون ریال و سهمی معادل 61/0 درصد قرار دارند.

آمار پرونده‌های متشکله قاچاق برحسب گمرکات استانها

آمار پرونده‌های متشکله قاچاق برحسب گمرکات استانها نشان می‌دهد که در هفت ماهه سال 1387 بیشترین تعداد پرونده مربوط به سیستان و بلوچستان با 3775 پرونده و سهمی معادل 91/16 درصد بوده است . بعد از سیستان و بلوچستان بیشترین پرونده به ترتیب مربوط به آذربایجان غربی با 2510 پرونده و سهمی معادل 24/11 درصد و خراسان رضوی با 2267 پرونده و سهمی معادل 16/10 درصد بوده است .

بیشترین تعداد پرونده متشکله قاچاق در سیستان و بلوچستان مربوط به گمرک زابل با 1521 پرونده ، در آذربایجان غربی مربوط به گمرک مهاباد با 1135 پرونده و در خراسان رضوی مربوط به گمرک دوغارون با 1601 پرونده بوده است . از نظر بهای مال پرونده‌ها ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان خوزستان با 05/252 میلیارد ریال و سهمی معادل 14/17 درصد بوده است . بعد از گمرکات استان خوزستان ، گمرکات استان هرمزگان و آذربایجان غربی با بهای مال 75/182 و 33/155 میلیارد ریال و سهمی معادل 43/12 و 56/10 درصد بوده است .

در گمرکات استان خوزستان بیشترین بهای مال مربوط به گمرک خرمشهر با 34/230 میلیارد ریال ، در گمرکات استان هرمزگان ، مربوط به گمرک بندرلنگه با 42/77 میلیارد ریال و در گمرکات استان آذربایجان غربی مربوط به گمرک مهاباد با 38/99 میلیارد ریال بوده است .