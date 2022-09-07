زائران اربعین مراقب اطلاعات هویتی خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مجتهدی نیا پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی و احصای مشکلات قاچاق کالا اظهار کرد: برخی افراد سودجو با استفاده از اطلاعات هویتی زائران حسینی حین بازگشت به کشور به خرید سیم کارت به نام آنها اقدام و از آن برای ریجستری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق استفاده می‌کنند.

وی افزود: در قانون رویه‌های تجاری و مسافری برای ثبت گوشی تلفن همراه در نظر گرفته شده است که رویه تجاری ویژه بازرگانان و برای تأمین نیاز بازار و عرضه به مصرف کننده پیش بینی شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با بیان اینکه رویه دوم، رویه مسافری یا کالاهای همراه مسافر است، گفت: در این رویه برخلاف رویه تجاری، قانون گذار آن را از رعایت اصول شفافیت ارزی، استاندارد سلامت و ارائه خدمات پس از فروش معاف کرده تا مسافر برای ثبت کالاهای همراه با هیچ چالشی مواجه نباشد.

مجتهدی‌نیا افزود: در عوض هرگونه سو استفاده تجاری از این رویه مشمول مجازات‌های سنگینی شده است تا کالاهای قاچاق در پوشش این رویه در بازار عرضه نشود و خریدار را با زیان مواجه نکند.

وی با بیان اینکه اگر سو استفاده از رویه مسافری رونق بگیرد، اطلاعات مسافران بین متخلفان دست به دست می‌شود که تبعات خطرناکی دارد، گفت: یکی از مراحل احراز هویت برای ثبت گوشی، شماره سیم کارت به نام مسافر است که برخی متخلفان با هماهنگی دفاتر صدور سیم کارت، بدون اطلاع مسافر برای وی سیم کارت صادر می‌کند و با آن نیز می‌توانند مخاطرات دیگری را رقم بزنند.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل خاطر نشان کرد: با فرا رسیدن اربعین حسینی، متأسفانه متخلفان به فکر سو استفاده افتادند که بررسی‌های میدانی و پایش سامانه ستاد مرکزی، حکایت از برنامه‌ریزی جدی برای این موضوع دارند.

مجتهدی‌نیا بیان کرد: به متخلفان یادآور می‌شویم که هرگونه خرید و فروش و سو استفاده از اطلاعات مسافرین جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق، طبق (بند ۴ ماده ۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم است و طبق ماده ۶ قانون جرایم یارانه‌ای، ورود اطلاعات خلاف واقع در سامانه ملی یک الی ۵ سال حبس در پی خواهد داشت.

وی افزود: به زائران توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان اطلاعات هویتی خودشان را در اختیار دیگران قرار نداده و خود را در معرض مخاطرات امنیتی سو استفاده از اطلاعات شأن قرار ندهند.