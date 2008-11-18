مرمت آرامگاه کوروش با سنگهای دیگر غیر اصولی است

محسن شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مرمت سقف مقبره کوروش اظهار داشت: در مرمت ، اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه جاگذاری عناصر معماری بنا به همان شکل اولیه باید انجام شود و عناصر اولیه که به دلایل مختلف از بنا جدا شده اند باید سرجای خود جاگذاری شوند.

وی با اشاره به اینکه نباید در مرمت بنای تاریخی اصول را زیر پا گذاشت ، گفت: اگر این موضوع که عنوان شده در مورد نحوه مرمت آرامگاه درست باشد استفاده از سنگهای دیگر در سقف بنای آرامگاه کوروش اشتباه و غلط است و به طور حتم مشکل پیش می آید .

این کارشناس مرمت بناهای تاریخی افزود: با توجه به اینکه آرامگاه کوروش به ثبت جهانی رسیده به همین دلیل از نظر کارشناسان یونسکو نیز مرمت غیر اصولی بنا مشکل ساز خواهد شد.

شیخ الاسلام گفت: شاید مسئول مرمت دلایل دیگری برای شیوه مرمت آرامگاه داشته باشد.

کارشناسان مرمت آثار تاریخی چند روز قبل عنوان کرده بودند که مرمت سقف آرامگاه کوروش غیر اصولی و علمی انجام شده و همین امر باعث تخریب سقف آرامگاه شده است. این موضوع از سوی مسوولان سازمان میراث فرهنگی تکذیب شده است.