به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، بر اساس بیانیه نظامیان آمریکایی،نیروهای ائتلاف 39 زندانی را که از برجسته ترین سران رژیم سابق عراق به شمار می روند که درباره برخی از آنها حکم صادر شده و برخی دیگر در انتظار محاکمه در دادگاه عالی جنایی هستند، تحویل دولت عراق دادند.



در این بیانیه به اینکه علی حسن المجید که تا کنون دو بار به زندان محکوم شده یا سلطان هاشم وزیر دفاع رژیم بعثی سابق که شورای ریاست جمهوری عراق حکم اعدام وی را تایید نکرده،اشاره نشده است.



در این بیانیه آمده است : نیروهای ائتلاف در 15 دسامبر(25 آذر) 134 زندانی از جمله 39 زندانی را که از برجسته ترین عناصر رژیم سابق به شمار می روند، تحویل مقامهای عراقی دادند.



این اولین باری است که ارتش آمریکا از تحویل این تعداد از همدستان و مسئولان رژیم بعثی سابق به دولت عراق خبر می دهد؛ پیش از این دولت عراق، شماری از این افراد را پس از صدور حکم اعدام درباره آنها مانند صدام دیکتاتور سابق تحویل گرفت؛صدام در 30 ژانویه 2006 به علت ارتکاب جنایات فراوان بر ضد بشریت، به همراه برزان تکریتی اعدام شد.



این بیانیه به هویت بازداشت شدگانی که اعلام شده است همه آنها از مراکز بازداشت وابسته به نیروهای ائتلاف در بازداشتگاه کروپر در بغداد به زندانهای عراقی منتقل شده اند، اشاره نکرده است.



در میان افراد بازداشت شده از سوی نظامیان آمریکایی،شماری از مسئولان رژیم بعثی که محکوم شده یا در حال محاکمه در دادگاه عالی جنایی هستند، مانند علی حسن المجید ملقب به علی شیمیایی، طارق عزیز وزیر خارجه اسبق قرار دارند.

تحویل این افراد به دولت عراق، دو هفته پیش از آغاز اجرای توافقنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق(اول ژانویه) صورت می گیرد.



در حال حاضر، 15 هزار و 500 زندانی در مراکز بازداشت وابسته به نیروهای ائتلاف به سر می برند.



