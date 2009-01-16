صهیونیستها مانع اقامه نماز جمعه فلسطینیان در مسجدالاقصی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، رژیم اشغالگر اسرائیل تصمیم گرفت که محدودیتهای بسیاری در شهر قدس و در اطراف مسجدالاقصی قرار دهد و مانع اقامه نماز جمعه از سوی شهروندان فلسطینی شود.

رژیم اشغالگر اسرائیل علاوه بر اینکه از رسیدن شهروندان نوار غزه به قدس برای ادای نماز جمعه در مسجدالاقصی جلوگیری می‌کند، مانع از حضور شهروندان فلسطینی کمتر از 45 سال به مسجدالاقصی می‌شود.

صهیونیستها تنها به مردانی اجازه ورود به مسجدالاقصی می‌دهند که کارت شناسایی اسرائیلی داشته و عمر آنها بیش از 45 سال باشد.

این برای سومین هفته پیاپی است که رژیم اشغالگر اسرائیل از ترس شروع شدن شعله خشم فلسطینیان از مسجدالاقصی، مانع تجمع آنها می‌شود.

در تشدید محدودیت برای مسلمانان، پلیس رژیم اشغالگر اسرائیل، نیروهای ارتش و سربازان صهیونیست همکاری می‌کنند؛ به طوری که هزاران نفر از این افراد در قدس به‌ویژه در اطراف مسجدالاقصی به منظور ممانعت از اعتراض نمازگزاران پراکنده شده‌اند.