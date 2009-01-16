  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

صهیونیستها مانع اقامه نماز جمعه فلسطینیان در مسجدالاقصی شدند

صهیونیستها مانع اقامه نماز جمعه فلسطینیان در مسجدالاقصی شدند

رژیم اشغالگر اسرائیل برای سومین هفته پیاپی از ترس بر افروخته شدن شعله خشم فلسطینیان، مانع اقامه نماز جمعه آنها در مسجدالاقصی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، رژیم اشغالگر اسرائیل تصمیم گرفت که محدودیتهای بسیاری در شهر قدس و در اطراف مسجدالاقصی قرار دهد و مانع اقامه نماز جمعه از سوی شهروندان فلسطینی شود.

رژیم اشغالگر اسرائیل علاوه بر اینکه از رسیدن شهروندان نوار غزه به قدس برای ادای نماز جمعه در مسجدالاقصی جلوگیری می‌کند، مانع از حضور شهروندان فلسطینی کمتر از 45 سال به مسجدالاقصی می‌شود.

صهیونیستها تنها به مردانی اجازه ورود به مسجدالاقصی می‌دهند که کارت شناسایی اسرائیلی داشته و عمر آنها بیش از 45 سال باشد.

این برای سومین هفته پیاپی است که رژیم اشغالگر اسرائیل از ترس شروع شدن شعله خشم فلسطینیان از مسجدالاقصی، مانع تجمع آنها می‌شود.

در تشدید محدودیت برای مسلمانان، پلیس رژیم اشغالگر اسرائیل، نیروهای ارتش و سربازان صهیونیست همکاری می‌کنند؛ به طوری که هزاران نفر از این افراد در قدس به‌ویژه در اطراف مسجدالاقصی به منظور ممانعت از اعتراض نمازگزاران پراکنده شده‌اند.

کد مطلب 817301

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه