گزارش تصویری / افتتاحیه جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر ـ 2

کلیپ بزرگداشت زندهیاد خسرو شکیبایی
همسر مرحوم شکیبایی لوح تقدیر او را میگیرد
بوسه محمدرضا شرفالدین بر پرچم ایران
تقدیر از شرفالدین مدیر جلوههای ویژه سینمای ایران
تقدیر از محمود کلاری فیلمبردار برجسته سینمای ایران
عکس / مجید عسگری پور
مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر شب گذشته در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد.
کلیپ بزرگداشت زندهیاد خسرو شکیبایی
همسر مرحوم شکیبایی لوح تقدیر او را میگیرد
بوسه محمدرضا شرفالدین بر پرچم ایران
تقدیر از شرفالدین مدیر جلوههای ویژه سینمای ایران
تقدیر از محمود کلاری فیلمبردار برجسته سینمای ایران
عکس / مجید عسگری پور
نظر شما