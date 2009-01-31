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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۴۹

گزارش تصویری / افتتاحیه جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر ـ 2

گزارش تصویری / افتتاحیه جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر ـ 2

مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر شب گذشته در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

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عکس / مجید عسگری پور

کد مطلب 825806

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