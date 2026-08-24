هفته دولت؛ همدلی برای اعتلای ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان، در پیامی به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت، عنوان داشت: هفته دولت، فرصت ارزشمندی برای گرامیداشت فرهنگ خدمتگزاری و قدردانی از تلاشهای صادقانه دولتمردان و همه خدمتگزاران مردم در سراسر کشور است؛ تلاشهایی که با هدف آبادانی، پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی و در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام میشود.
دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای کشور و در چارچوب فرامین و راهبردهای مقام معظم رهبری، مسیر خدمترسانی و رفع مسائل کشور را دنبال میکند و شایسته است از تلاشهای رئیسجمهور، مدیران، کارشناسان و تمامی خادمان این عرصه قدردانی شود.
خدمت به مردم، از ارزشمندترین آموزههای دینی و انقلابی است؛ چنانکه پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: «خَیرُ الناسِ أنفَعُهُم لِلنّاس»؛ بهترین مردم کسانی هستند که بیشترین سود و خدمت را برای مردم داشته باشند. این نگاه، مسئولیت خدمتگزاری را به فرصتی برای ادای وظیفه و جلب رضایت الهی تبدیل میکند و باید همواره سرلوحه عملکرد مسئولان و مدیران باشد.
هفته دولت امسال، در شرایطی گرامی داشته میشود که یاد و خاطره بزرگان و خدمتگزاران نظام اسلامی، بهویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، در دل ملت ایران زنده است و نخستین هفته دولت بدون حضور آقای شهید است که یادآور ضرورت پایبندی بیشتر به آرمانها، ارزشها و مسیر خدمت است. قطعا منویات و رهنمودهای آن قائد شهید و عزیز ، همواره راهگشا و چراغ راه مسئولان و مردم در مسیر حفظ وحدت، انسجام و حرکت در جهت اعتلای ایران اسلامی است.
لیکن تقارن هفته دولت با هفته وحدت، پیام روشنی برای امروز کشور دارد؛ اینکه همه دستگاهها، نهادها و آحاد مردم باید با همدلی و انسجام، در مسیر حفظ عزت، امنیت و پیشرفت ایران اسلامی گام بردارند.
بی تردید وحدت و همبستگی، سرمایهای ارزشمند برای عبور از مشکلات و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان است.
لیکن بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، تقویت نقاط قوت، رفع کاستیها، حمایت مسئولانه از دولت و تلاش بیوقفه همه خدمتگزاران، در کنار توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه معصومین(ع)، میتواند کشور را به سوی موفقیت و پیشرفت رهنمون سازد.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دولت و هفته وحدت، از تلاشهای رئیسجمهور، اعضای دولت و تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم کشور به ویژه همکاران خود در سازمان حج و زیارت صمیمانه قدردانی کرده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همگان را در مسیر خدمت به مردم، حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی و تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئلت دارم.
نظر شما