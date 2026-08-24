روحالله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام حادثه آتش سوزی در خودرو در ساعت ۲۰:۲۶ شامگاه یکشنبه، تیمهای عملیاتی از ایستگاههای شماره دو و شش آتشنشانی بهسرعت به محل حادثه در حوالی میدان شورا کاشان اعزام شدند و با حضور بهموقع، ضمن نجات دو خانم که در منزل محبوس شده بودند، عملیات مهار و اطفای حریق خودرو را انجام داده و از سرایت آتش به داخل منزل جلوگیری کردند.
وی ابراز کرد: مالک خودرو نیز در جریان این حادثه از ناحیه پا دچار سوختگی شد که توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: علت دقیق وقوع این حریق در حال حاضر مشخص نیست و علتیابی آن باید توسط تیم کارشناسی علتیابی حریق سازمان بررسی و نتیجه اعلام شود.
وی در پایان توصیه کرد: شهروندان از نگهداری مواد قابل اشتعال در پارکینگ و مجاورت خودرو خودداری کرده و نسبت به بررسی دورهای سیمکشی و تجهیزات برقی خودرو اقدام کنند.
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