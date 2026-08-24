  1. استانها
  2. اصفهان
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۲۴

نجات دو خانم از منزل همزمان با مهار آتش‌سوزی خودرو در کاشان

نجات دو خانم از منزل همزمان با مهار آتش‌سوزی خودرو در کاشان

کاشان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از حریق یک دستگاه خودرو در پارکینگ یک منزل و نجات دو زن محبوس در محل حادثه خبر داد.

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام حادثه آتش سوزی در خودرو در ساعت ۲۰:۲۶ شامگاه یکشنبه، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره دو و شش آتش‌نشانی به‌سرعت به محل حادثه در حوالی میدان شورا کاشان اعزام شدند و با حضور به‌موقع، ضمن نجات دو خانم که در منزل محبوس شده بودند، عملیات مهار و اطفای حریق خودرو را انجام داده و از سرایت آتش به داخل منزل جلوگیری کردند.

وی ابراز کرد: مالک خودرو نیز در جریان این حادثه از ناحیه پا دچار سوختگی شد که توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: علت دقیق وقوع این حریق در حال حاضر مشخص نیست و علت‌یابی آن باید توسط تیم کارشناسی علت‌یابی حریق سازمان بررسی و نتیجه اعلام شود.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان از نگهداری مواد قابل اشتعال در پارکینگ و مجاورت خودرو خودداری کرده و نسبت به بررسی دوره‌ای سیم‌کشی و تجهیزات برقی خودرو اقدام کنند.

کد مطلب 6925486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها