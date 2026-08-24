حجتالاسلام سجاد هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرارسیدن روز پزشک را به همه پزشکان کشور و بهویژه پزشکان شهرستان اردستان تبریک میگویم و باید توجه داشت که به برکت انقلاب اسلامی و توسعه آموزش عالی، امروز شاهد حضور پزشکان متخصص در رشتههای مختلف در کشور و حتی در شهرستان اردستان هستیم.
وی افزود: در گذشته برخی پزشکان عمومی از کشورهای مختلف برای ارائه خدمات پزشکی به کشورمان میآمدند، اما امروز به برکت تربیت نیروهای متخصص داخلی، در شهرستان اردستان نیز پزشکان متخصص در حوزههای مختلف از جمله چشم، گوش، قلب و مغز و اعصاب فعالیت میکنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: آغاز هفته دولت را به همه دولتمردان تبریک میگویم و انتظار داریم مسئولان در این هفته حضور بیشتری در میان مردم داشته باشند و بیش از گذشته برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.
هوشمند تصریح کرد: امیدواریم دولتمردان توفیق خدمت خالصانه به مردم را داشته باشند و اگر افرادی در مجموعههای مختلف برخلاف مسیر خدمت به مردم حرکت میکنند، خداوند آنان را رسوا کند.
وی بیان کرد: میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) فرصت مناسبی برای توجه به سیره و شخصیت پیامبر اکرم(ص) است؛ خداوند متعال پیامبر را به عنوان بهترین الگو معرفی کرده و اگر جهانیان سیره و اخلاق پیامبر اسلام(ص) را الگوی خود قرار دهند، بسیاری از اختلافات، جنگها و مشکلات از میان خواهد رفت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نسبت به مردم بسیار دلسوز و مهربان بود و همواره برای هدایت و سعادت مؤمنان تلاش میکرد؛ این ویژگیها نشاندهنده رحمت و رأفت پیامبر نسبت به مردم است.
هوشمند اضافه کرد: یکی دیگر از مناسبتهای پیشرو، سالروز فرار رضاخان پس از حمله متفقین به ایران است و مقایسه این موضوع با رفتار امیرالمؤمنین(ع) در میدانهای نبرد نشان میدهد که در تاریخ اسلام، آن حضرت به عنوان نماد شجاعت و ایستادگی شناخته میشود.
وی خاطرنشان کرد: در دوران پهلوی شاهد فرار شاهان از کشور بودیم، اما در دوران جمهوری اسلامی، رهبر شهید کشور در کنار مردم و فرزندان خود ماند و به شهادت رسید و این ایستادگی برای ملت ایران افتخارآمیز است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ضمن ابلاغ پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برای مردم این شهرستان، بیان کرد: ماه محرم و صفر به پایان رسید و از هیئتهای مذهبی، موکبداران، مداحان، مسئولان و همه افرادی که در برگزاری مراسمهای مذهبی و برنامههای اربعین همکاری کردند، قدردانی میکنم.
هوشمند تاکید کرد: حضور مردم اردستان در یکصد و هفتاد و ششمین شب تجمعهای حماسی و همچنین مشارکت آنان در برنامههای مذهبی و پیادهروی جاماندگان اربعین نشاندهنده پایبندی مردم به ارزشهای دینی و انقلابی است.
وی همچنین با اشاره به طرح ازدواج آسان گفت: این طرح با همکاری مرکز همسانگزینی و برخی دستگاهها برای تسهیل ازدواج جوانان اجرا شده است و خدماتی از جمله عاقد، دفترخانه عقد و ازدواج، اتاق عقد، محل برگزاری جشن و خدمات آرایشگاهی با هزینه بسیار پایین در اختیار زوجهای جوان قرار میگیرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان افزود: هزینه مجموعه این خدمات برای زوجهای جوان کمتر از ۱۰ میلیون تومان خواهد بود، در حالی که استفاده جداگانه از چنین خدماتی میتواند هزینه بسیار بیشتری داشته باشد و لازم است خانوادهها و جوانان نسبت به این طرح اطلاعرسانی و از ظرفیت آن استفاده کنند.
هوشمند در ادامه با هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمن از مشکلات اقتصادی کشور گفت: دشمن همواره به دنبال سوءاستفاده از نقاط ضعف جامعه است و مشکلات اقتصادی، گرانی و فشار معیشتی میتواند زمینهای برای سوءاستفاده دشمنان فراهم کند.
وی بیان کرد: مردم باید نسبت به اخبار، شایعات و اتفاقاتی که میتواند موجب ایجاد التهاب در جامعه شود هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمن از یک حادثه یا خبر کذب برای ایجاد آشوب و اختلاف در کشور استفاده کند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: موضوع حجاب و امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای عمومی است و همه مردم باید در چارچوب قانون و با روش صحیح در این زمینه احساس مسئولیت کنند، اما نباید رفتاری انجام دهیم که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
هوشمند تاکید کرد: دشمنان جمهوری اسلامی دلسوز مردم ایران نیستند و هدف آنان ضربه زدن به کشور و دستاندازی به منابع و سرمایههای ایران است، بنابراین مردم باید با حفظ هوشیاری، وحدت و انسجام ملی، اجازه تحقق اهداف دشمنان را ندهند.
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