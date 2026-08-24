نامزد حامی فلسطین پیشتاز تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کارولین رودریگز بیرکت نماینده کشور گویان در سازمان ملل در روند انتخاب دبیرکل این سازمان مقابل رقبای خود پیشتاز است.

بر اساس این گزارش، بیرکت یکی از حامیان آرمان فلسطین به شمار می رود که پیشتر به شدت جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و اینک در صدر نامزدهای تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل قرار دارد.

لازم به ذکر است هشت نامزد دبیرکلی سازمان ملل برای تصدی این سمت رقابت می کنند. حتی اگر یکی از نامزدها ۹ رأی لازم را در شورای امنیت با ۱۵ عضو به دست آورد آن نامزد باید از وتو شدن نیز در امان بماند.