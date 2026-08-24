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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۲۰

نامزد حامی فلسطین پیشتاز تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل

نامزد حامی فلسطین پیشتاز تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل

نامزد حامی فلسطین پیشتاز رقابت ها برای تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کارولین رودریگز بیرکت نماینده کشور گویان در سازمان ملل در روند انتخاب دبیرکل این سازمان مقابل رقبای خود پیشتاز است.

بر اساس این گزارش، بیرکت یکی از حامیان آرمان فلسطین به شمار می رود که پیشتر به شدت جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و اینک در صدر نامزدهای تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل قرار دارد.

لازم به ذکر است هشت نامزد دبیرکلی سازمان ملل برای تصدی این سمت رقابت می کنند. حتی اگر یکی از نامزدها ۹ رأی لازم را در شورای امنیت با ۱۵ عضو به دست آورد آن نامزد باید از وتو شدن نیز در امان بماند.

کد مطلب 6925567

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 0
      پاسخ
      پس این سازمان ملل نیست طویله است

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