به گزارش خبرنگار مهر، آتشسوزی گسترده در چندین سوله یک کارخانه تولید چسب و عایق در فرونآباد پاکدشت، بامداد دوشنبه به وقوع پیوست و بهدلیل وجود مواد قابل اشتعال، عملیات مهار حریق با دشواری همراه شد.
ستون دود ناشی از این آتشسوزی از مناطق و شهرهای اطراف قابل مشاهده بود و نیروهای آتشنشانی از پاکدشت و تهران برای مهار حریق به محل اعزام شدند.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که وجود مواد اشتعالزا در محل، روند اطفای حریق را پیچیده کرده بود.
تاکنون اطلاعات دقیقی درباره علت وقوع آتشسوزی، میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
این حادثه در حالی مهار شد که فرونآباد و محدوده صنعتی اطراف آن از مناطق پرتراکم صنعتی شهرستان پاکدشت به شمار میرود و حوادث آتشسوزی در واحدهای صنعتی این محدوده، بهدلیل نوع مواد و فعالیت واحدها، میتوانست خطر سرایت حریق به واحدهای مجاور را افزایش دهد.
جزئیات بیشتر درباره علت حادثه و خسارات احتمالی پس از اعلام نظر آتشنشانی و دستگاههای مسئول منتشر نشده است.
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