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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۵

حملات توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

حملات توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، مناطق مختلفی در جنوب این کشور را هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی قرار داد و در شهرک حداثا نیز عملیات انفجار انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه خبری المیادین در جنوب لبنان از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به اطراف ارتفاعات «علی الطاهر» و شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی همچنین عملیاتی را برای انفجار در شهرک «حداثا» انجام داده است.

خبرنگار المیادین همچنین از حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اطراف ارتفاعات علی الطاهر و حومه منطقه «القصیر» در جنوب لبنان خبر داد.

این حملات در حالی انجام می‌شود که رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر بارها مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داده و اقدام به انفجار و تخریب ساختمان‌ها و منازل کرده است.

کد مطلب 6925557

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