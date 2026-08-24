وزیر آموزش و پرورش وارد گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برای انجام سفری یک‌روزه وارد استان گیلان شد و در بدو ورود مورد استقبال رسمی هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر آموزش و پرورش در جریان این سفر با حضور در گلزار شهدای رشت به مقام شامخ شهدا ادای احترام می‌کند و ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، بازدید از مسجد قدس که در حوادث دی ماه توسط آشوبگران به آتش کشیده شده بود ساعت ۱۰ صبح نیز در مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید که در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود، سخنرانی خواهد کرد.

شرکت در آیین کلنگ‌زنی مدرسه ویژه دانش‌آموزان دارای اوتیسم و افتتاح مدرسه فاطمیه برکت در سیاهکل از دیگر برنامه‌های علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سفر به گیلان است.